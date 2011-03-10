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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

وضعیت صنعت چوب و کاغذ کشور مطلوب نیست

وضعیت صنعت چوب و کاغذ کشور مطلوب نیست

گرگان - خبرگزاری مهر: محقق و پژوهشگر چوب و کاغذ کشور گفت: وضعیت کنونی صنعت چوب و کاغذ در کشور مطلوب نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قنبر ابراهیمی ظهر پنجشنبه در کمیته فنی چوب در گرگان ظهارداشت: دلیل این امر، جدی گرفته نشدن استانداردهای کیفی در اجرا و نظارت این بخش است.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از دلایل نامطلوب بودن وضعیت چوب و کاغذ کشور این است که فنون پیشرفته و نتایج تحقیقات محققان داخلی و خارجی نیز، خوب به کار گرفته نمی شوند.
 
وی گفت: نظارت بر اجرای مفاد استانداردهای ملی در آغاز واردات چوب و مصنوعات آن، حداقل دور ریز را خواهد داشت و موجب رعایت حقوق مصرف کنندگان می شود.
 
استاد مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه تهران افزود: کشور ایران از نظر نیروی انسانی و شرایط بالقوه طبیعی بسیار توانمند است که ضروری است با سیاستگذاریهای صحیح، تدوین استانداردهای کیفیت، تبدیل و به کارگیری فناوری محصولات چوبی، توسعه بازارهای خارجی به دلیل دارا بودن شرایط جغرافیایی خوب در منطقه و توسعه بازارهای مبلمان و ایجاد شغل برای نسلهای آینده، بتوان صنعت چوب و کاغذ را از بحرانهای موجود نجات داد.
 
ابراهیمی به منظور شرکت در اولین کمیته فنی چوب و الوار کشور به استان گلستان سفر کرده است.
کد مطلب 1271390

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