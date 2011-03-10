فرانسه شورای انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت/ از سرگیری بمباران راس لانوف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، دفتر رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد که پاریس شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت می شناسد و آن را تنها نهاد قانونی ملت لیبی می داند.

در ادامه بیانیه از تصمیم فرانسه برای تبادل سفیر با شورای ملی انتقالی لیبی در بنغازی خبر داده شده است. خاطرنشان می شود شورای ملی انتقالی لیبی پس از سقوط شهر بنغازی و کنترل آن به دست نیروهای مردمی توسط انقلابیون لیبیایی تشکیل شد.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز گزارش داد که عوامل قذافی امروز حملات هوایی در شهر نفت خیز و استراتژیک راس لانوف را از سر گرفتند.

جنگنده های وابسته به رژیم قذافی در این حملات پایگاه های انقلابیون در راس لانوف را هدف قرار دادند. در پی این حملات صدای انفجار در نزدیکی تاسیسات نفتی راس لانوف شنیده شد.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که یک منبع وزارت خارجه هند اعلام کرد که از 18 هزار اتباع هندی در لیبی حدود 15 هزار نفر این کشور را ترک کرده اند و عملیات انتقال بقیه اعضای باقیمانده به زودی به پایان خواهد رسید.