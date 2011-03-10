به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله عسگراولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در اجلاس دبیران استانی حزب موتلفه اسلامی که ظهر امروز در دفتر مرکزی این تشکل برگزار شد، با اشاره به موضوع نفاق در قرآن گفت:‌ برای هر اهل ایمانی واجب است کافرشناس و دشمن شناس باشد و مرتدین و ملحدین را بشناسند که درمجموعه این شناخت‌ها شناخت منافق از همه سخت‌تر است و به همین دلیل خداوند سوره منافقین را نازل کرده است.

وی با اشاره به وظیفه مسلمانان در برابر دشمن شناسی گفت: وظیفه آنها دشمن شناسی است که نه تنها باید دشمن مقابل خود را بشناسند بلکه باید دشمنی را که در عمق جبهه حق قرار دارد و در پوشش ایمان با حق دشمنی می‌کند بشناسد لذا دشمن شناسی کار بسیار مهمی است.

وی در همین زمینه تصریح کرد: شهید لاجوردی از منافق‌شناس‌ترین افراد زمانه خود بود. و همچنین آیت‌الله مطهری نیز در شناخت منافقین در میان علما برجستگی خاصی داشت.

وی افزود:‌ در سال 60 و در شرایط جنگ مسلحانه امام(ره) همواره هشدار می‌دادند که باید مراقب نفاق تازه باشیم.

دبیرکل جبهه خط امام و رهبری در ادامه در خصوص فتنه 88، گفت: شاید درباره همین دو عنصر در فتنه 88 نیز مقالات زیادی نوشته شد و فرصت داده شد تا به دامان نظام برگردند اما اینها هر روز پرروتر شدند و خودشان را حق مطلق معرفی کردند.

وی در همین زمینه گفت: به این دو نفر مهلت زیادی داده شد ولی متاسفانه حتی اراده اینکه کارهای خود را جبران کنند نداشتند.

وی افزود:‌ ولی در عین حال هنوز برای آنها زمان باقی مانده است اما کاری که آنها در فتنه 25 بهمن انجام دادند و هدایت کردند مستقیماً‌ دستور گرفته شده از بیگانگان بود. چرا که آنچه در 25 بهمن بعد از قیام الهی مردم تونس و مصر صورت گرفت شکستن آرامش مردم منطقه بود و به طور مستقیم از غرب دستور گرفته شده بود.

عسگراولادی ادامه داد: فتنه 25 بهمن بر ضد ولایت و بر ضد اقتدار جمهوری اسلامی بود.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه ما نباید تندتر از مقام معظم رهبری و قوه قضائیه موضع بگیریم،‌افزود:‌ فرصت این دو نفر تمام نشده است و هنوز آغوش ولایت برای این دو باز است و عده‌ای از مردم انتظار دارند که موسوی و کروبی اقدامات خود در 25 بهمن را جبران کنند و برائت عملی خود را به مردم ثابت کنند.

وی همچنین به اجلاسیه اخیر مجلس خبرگان اشاره کرد و اظهار داشت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این دوره شروع خوبی کردند و در مورد ولایت و انقلاب اسلامی صحبت‌های خوبی ایراد نمودند.

وی افزود: در رقابت میان این دو عالم برخی تصور می کردند مورد منفی به ضرر نظام جمهوری اسلامی اتفاق بیافتد اما به لطف خدا جلسه‌ بسیار صمیمی بود و آقای هاشمی از علم و جهاد آیت‌الله مهدوی کنی تقدیر کردند .