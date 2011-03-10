جدول زمانبندی مصوبات تدوین شود / رکود شهرکهای صنعتی لرستان

علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به روند اجرای پروژه ها در بروجرد از جمله راه آهن این شهرستان، اظهار داشت: با توجه به اینکه نگاه دولت این است که برای اجرای پروژه ها بخش خصوصی ورود پیدا کند قرارگاه خاتم الانبیا برای اجرای این پروژه اعلام آمادگی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه های عظیم بخش خصوصی را باید وارد عرصه تولید کنیم، بیان داشت: در صورت عملیاتی شده این پروژه چند هزار شغل در منطقه ایجاد خواهد شد.

بروجرد قابلیت ایجاد 10 هزار شغل را دارد

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب ایجاد 80 هزار شغل در استان لرستان، بیان داشت: اگر بلندپروازی نکنیم می توانیم در سطح شهرستان بروجرد 10 هزار شغل ایجاد کنیم.

بروجردی به نارضایتی رئیس جمهوری از روند اجرای مصوبات و همچنین عدم جذب اعتبارات اشاره کرد و گفت: نارضایتی دکتر احمدی نژاد بیشتر ناشی از عدم جذب اعتبارات ارزی بود.

سرعت اجرای مصوبات کوچک دولت بالا بوده است

وی به وضعیت اجرای مصوبات سفرهای اول و دوم اشاره کرد و بیان داشت: سرعت اجرای مصوبات در برخی پروژه های کوچک مانند سالن های ورزشی و پروژه های از این دست بالا بوده است و عمده آنها به بهره برداری رسیده که خیلی هم کار فوق العاده ای نبوده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای مصوبات مهم دولت، عنوان کرد: به عنوان مثال احداث فرودگاه بروجرد در سفر دوم دولت مصوب شد ولی هنوز اجرایی نشده است.

موانع غیرمنطقی بر سر راه احداث فرودگاه بروجرد

بروجردی با بیان اینکه دولت برای اجرای این مصوبه ردیف بودجه نیز در نظر گرفته است، یادآور شد: اما برخی حوادث غیرمترقبه رخ می دهد که مانع اجرای مصوبه می شود.

وی ادامه داد: این خیلی غیرمنطقی است که استان همجوار بیاید و در راستای اجرای این مصوبه و احداث فرودگاه بروجرد ممانعت ایجاد کند و این موضوع تبدیل به دلیلی برای عدم اجرای مصوبه دولت شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی به دیگر مشکلات موجود بر سر راه اجرای مصوبات دولت اشاره کرد و گفت: ما بیش از یکسال جلسات متعدد جدی و چالشی برای گرفتن ماده 32 برخی پروژه ها با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری به عنوان خاکریز اساسی جلوگیری از تصویب ماده 32 و تخصیص بودجه داشتیم.

عبور راه آهن بروجرد از خاکریز ماده 32

بروجردی افزود: مجمع نمایندگان استان لرستان پس از یکسال جلسات چالشی در نهایت با فشار آوردن موفق شدند که ماده 32 پروژه های راه آهن استان را بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه حق این است که روند صدور مجوز ماده 32 این طور نباشد، یادآور شد: وقتی دولت یک پروژه را تصویب می کند و برای آن ردیف اعتباری می گذارد و از سوی دیگر این پروژه خواست مردم است نباید خاکریزی به نام کمیسیون ماده 32 مانع اجرای پروژه شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد عدم احداث نیروگاه 500 مگاواتی بروجرد نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه برای اجرای این پروژه نیز باید بخش خصوصی وارد عمل شود با پیگیریهای انجام شده اخیرا این مشکل حل شده و قرارگاه خاتم الانبیا نیز اعلام آمادگی کرده است.

علت عدم تحقق برخی مصوبات از ید اختیار استان خارج است

بروجردی با اشاره به اختصاص ارز مورد نیاز این پروژه در سفر سوم هیئت دولت، بیان داشت: خوشبختانه بستر لازم برای عملیاتی شدن نیروگاه 500 مگاواتی بروجرد آماده شده است.

وی خاطر نشان کرد: با این اوصاف به نظر می رسد مقداری از عدم اجرای مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت به استان لرستان ناشی از عواملی است که از ید اختیار شهرستان و استان خارج است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد مصوبات سفر سوم هیئت دولت نیز بیان داشت: دو شب پیش با حضور استاندار و مجمع نمایندگان استان جلسه پیگیری مصوبات سفر سوم دولت را داشتیم که من در این جلسه پیشنهاد کردم که یک جدول زمانبندی برای پروژه ها در نظر گرفته شود.

بروجردی تصریح کرد: اگر جدول زمانبندی پروژه های سفر سوم دولت در نظر گرفته شود و این روند شفاف باشد و ما بر اساس آن حرکت کنیم می توانیم در صورت تاخیر از استاندار و دولت مطالبه کنیم.

سهم هر شهرستان از مصوبات دولت مشخص شود

وی با تاکید بر ضرورت تدوین این جدول به منظور اطلاع مردم و مسئولان، خاطر نشان کرد: از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از مصوبات سفر به صورت مجموعه ای است و تخصیص مربوط به یک شهرستان نیست باید سهم هر شهرستان مشخص شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه یکی از مشخصه های دولت احمدی نژاد عدالت محوری است، بیان داشت: باید از همین ابتدای راه مشخص کنیم که سهم هر شهرستان از اعتبارات سفر دولت چقدر خواهد بود تا مردم هر شهرستان بدانند که چه میزان سهم آنهاست.

وی تصریح کرد: البته ما قبول داریم که سهم مرکز استان باید بیشتر باشد چرا که مرکز استان آبروی استان است ولی مردم هم باید به این باور برسند که عدالت محوری تنها یک واژه، شعار و تبلیغات نیست و عمل است.

بروجردی با تاکید بر اینکه نیاز است اعتماد مردم در این زمینه تقویت شود، بیان داشت: باید با تعیین سهم هر شهرستان یک تابلو شفاف جلوی دید مردم و مسئولین قرار گیرد.

ضرورت تشکیل کارگروه مردمی برای تدوین طرح های فرهنگی

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختصاص 44 میلیارد تومان بودجه فرهنگی اضافه بر بودجه فرهنگی استان در سفر سوم دولت، عنوان کرد: با این اوصاف در طول 5 سال اعتباری بالغ بر 220 میلیارد تومان به استان اختصاص می یابد که این امر موجب ایجاد یک تحول عظیم فرهنگی در استان خواهد شد.

بروجردی با تاکید بر اینکه این میزان اعتبار نیازمند یک طراحی است، افزود: باید طرح بدهیم چرا که دولت بر اساس طرح های ارائه شده اعتبار اختصاص می دهد.

وی با یادآوری اینکه بروجرد به عنوان شهری فرهنگی و دیار نخبگان نیازمند اختصاص سهمی از این اعتبارات است، خواستار تشکیل کارگروه مردمی به منظور تدوین یک طرح مدون برای ارائه به دولت و جذب اعتبارات شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیار مهم است که فرهنگ اسلامی ما با یک تدبیر مبتنی بر ساز و کار علمی مدیریت شود.

وی با یادآوری اینکه ما امروز در صحنه جنگ نرم حضور داریم، افزود: ما باید به این جبهه به عنوان یک جنگ تمام عیار نگاه کنیم و همان طور که در جنگ سخت طراحی و کار عملیاتی صورت می گیرد باید در اینجا هم همینطور عمل شود.

شاه بیت منطقه ویژه اقتصادی بروجرد جذب سرمایه گذار است

بروجردی همچنین در مورد روند احداث منطقه ویژه اقتصادی شهرستان بروجرد نیز بیان داشت: خوشبختانه مناطق ویژه در دولت احمدی نژاد خیلی جدی تر گرفته شد.

وی با اشاره به مزایای مناطق ویژه اقتصادی، خاطر نشان کرد: در مناطق ویزه جذب امکانات، احداث مراکز علمی و دانشگاهی و سرمایه گذاری از ویژگیهای خاصی چون معافیت مالیاتی و عوارض برخوردار است که خوشبختانه این مزایا در برنامه پنجم توسعه نیز افزوده شد.

نماینده مردم بروجرد در خانه ملت با اشاره به تصویب منطقه ویژه اقتصادی بروجرد در دولت و مجلس، بیان داشت: از این به بعد باید تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به کار بگیریم چرا که شاه بیت و گره اصلی مناطق ویژه اقتصادی اینجاست.

بروجردی تصریح کرد: اگر ما بتوانیم برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران اعتماد ایجاد کنیم، تسهیلات بدهیم و تشویق کنیم به طور قطع منطقه ویژه اقتصادی بروجرد آباد می شود.

شهرک های صنعتی بدون هیچ قدم برداشته شده ای!

وی ادامه داد: در غیر این صورت ما مناطق ویژه اقتصادی در کشور داریم که از فعالیت آنها دو دهه می گذرد ولی هنوز مانند شهرک های صنعتی لرستان هیچ اتفاقی در آنها نیفتاده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به وضعیت شهرکهای صنعتی لرستان اشاره کرد و گفت: من از استاندار لرستان می خواهم که وضعیت این شهرکها را پیگیری و به آنها رسیدگی کند.

بروجردی ادامه داد: در حال حاضر شهرک صنعتی شماره 2 مصوب شده است بدون هیچ گام برداشته شده ای و شهرک صنعتی شماره 3 نیز وضعیتی به همین شکل دارد.

وی با انتقاد از وضعیت شهرک صنعتی شماره 1 لرستان، عنوان کرد: در این شهرک صنعتی نیز امکانات آنقدر محدود است که سال گذشته یکی از کارخانه ها دچار آتش سوزی شد در حالیکه حتی یک سیستم آتش نشانی برای خاموش کردن آتش وجود نداشت.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مناطق ویژه اقتصادی نیز به همین صورت است و اگر ما بتوانیم سرمایه گذاران را جذب کنیم منشا تحول بالایی خواهد بود.