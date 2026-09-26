مطالبه ۲۵۰ میلیارد تومانی برای تکمیل آبرسانی به ۶ روستای کالپوش میامی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر یکشنبه در جریان افتتاح مرحله نخست مجتمع آبرسانی کالپوش در شهرستان میامی که با حضور معاون رئیس‌جمهور برگزار شد، با قدردانی از اجرای این طرح اظهار کرد: تأمین آب سالم و بهداشتی از دغدغه‌ها و مطالبات مردم این منطقه است.

وی با اشاره به افتتاح مرحله نخست مجتمع آبرسانی کالپوش افزود: ضروری است مسئولان ذی‌ربط تأمین اعتبار برای اجرای مرحله دوم این طرح را در دستور کار قرار دهند.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تکمیل این طرح می‌تواند به تأمین آب سالم و پایدار برای ۱۷ هزار نفر منجر شود، گفت: این ظرفیت بنا بر اعلام مسئولان آبفای استان سمنان، با تکمیل مجتمع آبرسانی کالپوش محقق خواهد شد.

عجم با اشاره به نیاز مرحله دوم مجتمع آبرسانی کالپوش میامی به ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار بیان کرد: اجرای این مرحله برای آبرسانی به ۶ روستای منطقه کالپوش ضروری است و تحقق آن نیازمند همراهی و حمایت مسئولان ملی است.

وی همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی برای اجرای مرحله نخست مجتمع آبرسانی کالپوش میامی گفت: افتتاح این مرحله، گامی در مسیر تأمین نیازها و پاسخ به مطالبات مردم این منطقه است.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آب و راه از مشکلات اساسی مردم شهرستان میامی محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: لازم است مسئولان امر توجه بیشتری به این مطالبات داشته باشند و برای رفع مشکلات موجود اقدامات لازم را انجام دهند.