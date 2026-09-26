به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلیلینیا سرپرست تیم ملی تنیس روی میز ایران پس از قطعی شدن مدال نوشاد عالمیان در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ اظهار داشت: در ابتدا قطعی شدن مدال نوشاد عالمیان را به تمام جامعه ورزش و اهالی تنیس روی میز تبریک میگویم.
وی افزود: مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش در ژاپن زحمات زیادی کشیدند و نمره قبولی گرفتند. خوشبختانه تنیس روی میز در کسب مدال تداوم داشت و در بخش دوبل نیز توانستیم در جمع هشت تیم برتر آسیا قرار بگیریم.
سرپرست تیم ملی تنیس روی میز ایران ادامه داد: نوشاد عالمیان هم توانست حریف ژاپنی خود را که در جمع چهار بازیکن برتر دنیا قرار دارد، شکست دهد و خدا را شکر مدال او قطعی شده است.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
خلیلی نیا: تنیس روی میز ایران عملکرد قابل قبولی داشت
سرپرست تیم ملی تنیس روی میز گفت: خداراشکر در این دوره از بازی های آسیایی تنیس روی میز ایران عملکرد خوبی داشت و نوشاد عالمیان هم با مدال آوری درخشید.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلیلینیا سرپرست تیم ملی تنیس روی میز ایران پس از قطعی شدن مدال نوشاد عالمیان در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ اظهار داشت: در ابتدا قطعی شدن مدال نوشاد عالمیان را به تمام جامعه ورزش و اهالی تنیس روی میز تبریک میگویم.
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