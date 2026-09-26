به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی از ابتدای سال تا پایان شهریور از مرز ۱۹۰ میلیارد کیلووات ساعت عبور کرده و سهم عمده تولید برق کشور بر عهده نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی راندمان بالا بوده است.

بر اساس این گزارش در این بازه زمانی ۵۷.۵ درصد تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور بر عهده‌ واحدهای سیکل‌ترکیبی بوده که میزان تولید آن‌ها به ۱۱۰ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است.

شایان ذکر است که نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی به عنوان واحدهای تولیدکننده برق دوستدار محیط‌زیست شناخته می‌شوند. در این نیروگاه‌ها تبدیل واحدهای گازی به سیکل‌ترکیبی از کارآمدترین روش‌های بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور به شمار می‌آید که نه‌ تنها برای صنعت برق، بلکه برای محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیز بسیار موثر است و در سال‌های آینده شاهد تاثیرات گسترده آن خواهیم بود.

در این میان نیروگاه‌های بخاری با ثبت تولید ۴۲ میلیارد کیلووات ساعت بالغ بر ۲۲ درصد سهم تولید واحدهای حرارتی و نیروگاه‌های گازی نیز با تولید ۴۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی ۲۰.۵ درصد سهم تولید واحدهای حرارتی را به خود اختصاص داده‌اند.

این گزارش حاکی از آن است که نیروگاه‌های حرارتی با تولید بیش از ۹۰ درصد برق مورد نیاز کشور ستون اصلی پایداری شبکه برق سراسری هستند.