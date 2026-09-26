سرمست: آموزش و مدرسه مبنای توسعه و تربیت نیروی انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر شنبه در آیین افتتاح مدرسه چهار کلاسه شهدای شجره طیبه میناب در روستای جمال‌آباد مهربان، با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش در روند توسعه کشور اظهار کرد: مهم‌ترین کارکرد مدرسه، تربیت انسان است و نیروهای متخصص و خدمتگزار جامعه از همین مسیر تربیت می‌شوند.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: رزمنده‌ای که امروز پشت لانچر قرار دارد، از مدرسه برخاسته و پزشک، مدیر و دیگر نیروهای متخصصی که به جامعه خدمت می‌کنند نیز تربیت‌یافته نظام آموزشی هستند؛ بنابراین توسعه پایدار بدون توجه به مدرسه و آموزش امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه آموزش و پرورش افزود: نهضت عدالت آموزشی یکی از سیاست‌های مهم دولت چهاردهم است و آذربایجان شرقی نیز در این زمینه اقدامات و توفیقات خوبی داشته است.

سرمست با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز گفت: ساخت مدرسه اقدامی ماندگار برای آینده کشور و استان است و باید از ظرفیت خیران برای توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی بیش از پیش استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر کشور و مواضع رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار کرد: دفاع از ملت ایران در برابر نظام استکباری با این ادبیات، اقدامی مهم بود و بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: مسعود پزشکیان در سیاست داخلی نیز به شعار وفاق ملی خود عملاً وفادار و پایبند است و در شرایطی که کشور در برابر دشمنان قرار دارد، مهم‌ترین پشتوانه و سرمایه، مردم و همدلی و انسجام ملی است.

وی تأکید کرد: دفاعیات رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد، شعار وفاق ملی را تقویت کرد و این رویکرد مورد حمایت نخبگان و آحاد مردم قرار گرفته است؛ بنابراین باید تلاش کنیم این انسجام و وحدت بیش از پیش تقویت شود.

سرمست همچنین با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در آذربایجان شرقی گفت: در مسیر توسعه و عمران استان خللی ایجاد نشده و این استان بر اساس ارزیابی‌های ملی در رتبه‌های برتر قرار گرفته است.

وی افزود: حتی در شرایطی که کشور در حال دفاع در برابر دشمنان است، روند عمران و آبادانی متوقف نشده و پروژه‌های توسعه‌ای همچنان در حال اجرا هستند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مسائل و نیازهای شهرستان‌های مهربان و سراب نیز خاطرنشان کرد: مشکلات این مناطق پیگیری خواهد شد تا طرح‌های توسعه‌ای مورد نیاز اجرایی شده و زمینه برای پیشرفت و آبادانی بیشتر فراهم شود.

گفتنی است مدرسه چهار کلاسه شهدای شجره طیبه میناب در روستای جمال‌آباد مهربان در زمینی به مساحت ۲۰۷ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان به همت خیر مدرسه‌ساز، حاج کرامت اسدی دمیرچی، احداث شده است.