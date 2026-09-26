استفاده از پساب برای صنایع استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر شنبه در مراسم افتتاح مجتمع آبرسانی کالپوش با حضور حسین زاده معاون مناطق محروم رئیس جمهور، کم آبی را مهمترین و جدی ترین دغدغه استان سمنان اعلام کرد.

وی استفاده از پساب تصفیه خانه ها برای تامین آب مورد نیاز صنایع را یکی از برنامه های دولت در این استان دانست و افزود: یک هزار میلیارد تومان قرارداد برای بازچرخانی آب و استفاده از پساب در صنایع سمنان منعقد شده است.

استاندار سمنان با بیان اینکه این قرارداد با شهرک صنعتی مرکز استان بسته شده است، ابراز داشت: تلاش داریم از طریق پساب و با بهره گیری از تصفیه خانه ها آب مورد نیاز صنایع را تامین کنیم.

کولیوند با بیان اینکه حدود ۲۶ کیلومتر کار خط انتقال پساب به شهرک صنعتی سمنان هم اکنون در دست اجرا است، گفت: انتقال آب به شهرک صنعتی سمنان می تواند بخش مهمی از نیازهای صنایع مستقر در این شهرک صنعتی را پوشش دهد.

وی از اجرای طرح های مشابه در دیگر نقاط استان سمنان به عنوان یکی از راهکارهای تامین آب مورد نیاز صنعت و تولید در آینده نزدیک خبر داد.

گفتنی است معاون رئیس‌ جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم برای بهره برداری از چند طرح در حوزه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و بازدید از طرح های محرومیت زدایی به کالپوش در شهرستان میامی سفر کرده است.