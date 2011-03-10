3.7 میلیون نفر از دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گناوه، سید جواد انگجی بعد از پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس دانشگاه آزاد اسلامی گناوه اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیون و 600 هزار دانشجو در دانشگاه های آزاد سراسر کشور در حال تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه همچنین حدود 60 هزار دانش آموز در 60 واحد مدارس سما در حال تحصیل هستند، افزود: حدود 30 هزار نفر استاد و حدود 30 هزار نفر کارمند در این دانشگاه مشغول تدریس و کار هستند .

رئیس منطقه 16دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه نزدیک به 50 هزار نفر دانشجو در منطقه 16 کشور که شامل استانهای کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر است به تحصیل اشتغال دارند، گفت: از این مجموع 25 هزار و 500 نفر در استان بوشهر هستند.

امام جمعه گناوه هم در این آیین گفت: دانشگاه می تواند منشأ تمام تحولات جامعه بویژه فرهنگی و زمینه ساز و بستر پویایی جامعه باشد .

حجت الاسلام سیدعبدالهادی رکنی حسینی با تقدیر از فعالیتهای رئیس سابق دانشگاه آزاداسلامی واحد گناوه از رئیس جدید خواست به منظور توجه و نهادینه کردن مسائل فرهنگی برمبنای دین مبین اسلام و الگوسازی برای دانشجویان و آحاد جامعه تعامل مناسب و وافری با مسئولان شهرستان داشته باشد.

دراین مراسم یدالله قلایی زاده به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد گناوه معرفی شد.