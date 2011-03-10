به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ایتالیا، " استفونو بالبونی " امروز پنج شنبه در همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایتالیا در ایران در شهر میلان با اشاره به رشد اقتصادی و بانکی ایران طی سالهای اخیر گفت: تحریمها عامل بازدارنده برای تبادل بین المللی میان کشورها محسوب می شود.

مدیر یک بانک ایتالیایی تصریح کرد: با وجود تحریمهای اعمال شده بانکهای بسیاری هستند که با ایران از طریق مجاری تعریف شده با همکاری اتاق بازرگانی مشترک ایتالیا و ایران و دولت ایتالیا در حال همکاری بوده و خواهند بود.

وی با بیان اینکه تمام سرمایه گذاران ایتالیایی حاضر به همکاری با ایران به راحتی می توانند ازطریق اتاق بازرگانی اقدام کنند، به سرمایه گذاران ایتالیایی اعلام کرد که از پرداختهای نقدی خودداری کنند زیرا دراین خصوص درقانون پولشویی بین المللی توصیه هایی شده است و این موضوع ارتباطی با نقل و انتقال مالی با ایران ندارد.

مدیربانک ایتالیایی خطاب به سرمایه گذاران ایتالیایی دربخش بانکی توصیه کرد که حتما ازمجرای قانونی برای فعالیت و مشارکت با ایران و نقل و انتقال پول اقدام کنند.

بالبونی گفت: روزانه مشتریان بسیاری برای فعالیت و مشارکت در ایران به ما مراجعه می کنند.