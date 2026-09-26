به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی اداره کل سلامت شهرداری تهران با فرارسیدن فصل جدید آموزشی و امیدواری به آیندهای روشنتر برای تمامی دانشآموزان، شهرداری تهران در یک اقدام نمادین و حمایتی گسترده، ویژهبرنامههای خود را برای حمایت از کودکان دارای نیازهای ویژه (کودکان استثنایی) آغاز کرد. این حرکت که فراتر از یک اهدای ساده است، نشاندهنده رویکرد جدید مدیریت شهری در ایجاد بسترهای عدالت آموزشی و سلامت روان برای گروههای آسیبپذیر و توانیاب جامعه است.
مراسم افتتاحیه در مدرسه استثنایی سروش؛ تلاقی سیاستگذاری و اجرا
روز چهارشنبه، ۱ مهرماه، مدرسه استثنایی سروش واقع در منطقه ۴ تهران، شاهد برگزاری مراسمی باشکوه بود که با حضور مقامات ارشد کشوری و مدیران شهری برگزار شد. این مراسم که نقطه عزیمت برنامههای حمایتی سال تحصیلی جدید محسوب میشود، با حضور حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کل کشور، قاسمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، و حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران برگزار گردید.
حضور این سطح از مقامات در یک مدرسه استثنایی، گویای اهمیت راهبردی موضوع آموزش ویژه در دستور کار دولت و شهرداری است. این نشست نه تنها یک مراسم افتتاحیه، بلکه بستری برای گفتگو میان سیاستگذاران سلامت، آموزش و مدیریت شهری بود تا چگونگی بهبود کیفیت زندگی و آموزش کودکان استثنایی در کل پهنه شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در جریان این مراسم، در اقدامی که لبخند رضایت را بر لبان دانشآموزان و خانوادههای آنان نقش بست، شهرداری تهران اعلام کرد که به تعداد تمامی کودکان استثنایی مدارس شهر تهران، بسته کولهپشتی مجهز به تمامی لوازم تحصیلی مورد نیاز سال تحصیلی جدید اهدا خواهد شد.
این اقدام که با هدف تسهیل شرایط تحصیلی و کاهش هزینههای جانبی ورود به سال جدید انجام شده، تنها بخشی از زنجیره حمایتهای شهرداری است. کادر آموزشی مدرسه سروش در گفتگو با رسانهها خاطرنشان کردند که فراهم کردن ابزار مناسب، اولین قدم در افزایش اعتمادبهنفس و انگیزه یادگیری این کودکان است. وقتی یک کودک استثنایی با ابزاری استاندارد و زیبا به کلاس میآید، احساس میکند که جامعه و مدیریت شهری در کنار او ایستادهاند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی اداره کل سلامت شهرداری تهران، این برنامه بخشی از یک استراتژی بلندمدت است. شهرداری تهران در سالهای اخیر تلاش کرده است تا از نقش سنتی خود تأسیس زیرساختهای فیزیکی به سمت نقش فعال در سلامت اجتماعی حرکت کند.
حمایت از کودکان استثنایی تنها به معنای خرید لوازم تحصیلی نیست؛ بلکه شامل موارد زیر در برنامههای آتی شهرداری نیز میشود:
1. بهبود دسترسی شهری: ایجاد مسیرهای تردد آسان و تسهیلات حملونقل عمومی برای دانشآموزان دارای توانیابی در تمام مناطق تهران.
2. آموزش کادر آموزشی و والدین: برگزاری کارگاههای تخصصی برای والدین کودکان استثنایی جهت مدیریت بحرانهای رفتاری و روانی در خانه.
3. حمایتهای سلامت روان: تعامل میان مراکز سلامت شهرداری و مدارس استثنایی برای پایش مداوم وضعیت سلامت روان دانشآموزان.
پیام مدیرکل سلامت شهرداری تهران
حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران، در حاشیه این مراسم با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شهرداری اظهار داشت: «ما در شهرداری تهران معتقدیم که سلامت یک مفهوم جامع است که آموزش و حمایت اجتماعی را نیز در بر میگیرد. کودکان استثنایی نباید تنها در خانه یا در محیطهای ایزوله باقی بمانند؛ آنها باید با بهترین کیفیت آموزشی، در دل جامعه حضور داشته باشند. این اهدای بستههای تحصیلی، پیامی است از سوی شهرداری به تمام خانوادههای توانیاب که میگوییم: شما تنها نیستید و شهر برای شما برنامهریزی شده است.
با آغاز این سال تحصیلی، انتظار میرود شاهد موج جدیدی از حمایتهای اجتماعی در سطح شهر تهران باشیم. همافزایی میان سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تهران، کلید اصلی موفقیت در این مسیر است. اگر این مدل حمایتهای هدفمند مانند اهدای لوازم تحصیلی و بهبود زیرساختها در سطح کلان تکرار شود، میتوان به تحولی چشمگیر در سطح رفاه و عدالت اجتماعی در پایتخت دست یافت.
سال تحصیلی جدید برای کودکان استثنایی مدرسه سروش و تمامی دانشآموزان توانیاب شهر تهران، سالی پر از فرصت، یادگیری و همراهی است.
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