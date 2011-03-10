بزرگترین بندر صیادی کشور به بخش خصوصی واگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در دیر، اردشیر یاراحمدی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با مسئولین شهرستان دیر با بیان اینکه واگذاری این بندر در راستای اجرای اصلی 44 قانون اساسی صورت گرفته است، اظهار داشت: بندر دیر پنجمین بندر استان است که مدیریت بهره برداری و نگهداری آن به بخش خصوصی واگذار می شود .

وی با بیان اینکه تمامی بنادر صیادی استان بوشهر به ترتیب به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، افزود: استان بوشهر هم اکنون در زمینه واگذاری بنادر صیادی بعد از استان هرمزگان رتبه دوم کشوری را برعهده دارد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: بندر صیادی دیر با 10 هکتار وسعت و فعالیت 750 شناور بزرگ ترین بندر صیادی کشور محسوب می شود.