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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۱

کرمان بیابانی ترین استان کشور است

کرمان بیابانی ترین استان کشور است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی کرمان با اشاره به اینکه کرمان بیابانی ترین استان کشور است گفت: 34 درصد وسعت کرمان بیابان است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد علی اسدی عصر پنجشنبه در جمع مسئولان دادگستری کرمان اظهارداشت: از کل وسعت کشور 7.5 درصد جنگل و 27 درصد بیابان است و34 درصد وسعت استان کرمان را نیز بیابان تشکیل می دهد که از این حیث، بیابانی ترین استان کشور محسوب می شود.

وی افزود: لزوم مراقبت و حراست از مناطق جنگلی در استان با توجه به بیابانی بودن استان بسیار ضروری و حیاتی است و باید در جهت  بیابان زدائی تلاش و همت گمارد.

وی پیگیری هزار و 500 پرونده در دستگاه قضائی استان طی سال جاری را یاد آور شد و گفت: در مسائل حقوقی نیز مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده این اداره است تا ضمن طرح دعاوی در محاکم از سوء استفاده سود جویان از اموال عمومی و بیت المال جلوگیری به عمل آورد..

در این جلسه مصوب شد برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده افراد فرصت طلب از تعطیلات سال جدید، تمامی پرسنل حفاظت و حراست ادارات منابع طبیعی و مسکن وشهرسازی با قضات کشیک حوزه های قضایی استان در ارتباط باشند.

همچنین کمیته ای فرعی برای بررسی و تحلیل دستور جلسات در شـورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل شودو اولین جلسه سال آینده شورا نیز، به مشخص شدن حریم شهرها اختصاص می یابد.
 

کد مطلب 1271560

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