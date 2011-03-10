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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۵۵

بیگی:

عجب شیر نیازمند فراهم کردن زیرساختهای جذب سرمایه گذاری است

عجب شیر نیازمند فراهم کردن زیرساختهای جذب سرمایه گذاری است

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: این شهرستان به واسطه امکانات و ظرفیت‌های ایجاد شده، نیازمند فراهم کردن زیرساختهای جذب سرمایه گذاری است.

به گزارش خبرنگار مهر در عجب شیر، احمد علیرضا بیگی ظهر پنجشنبه در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عجب‌شیر، آمارها و شاخص‌های مطرح شده در خصوص اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به استان را مطلوب و امیدوارکننده ارزیابی کرد.

بیگی با بیان اینکه مسئولان باید از فرصتهای ایجاد شده برای توسعه اقتصادی حداکثر استفاده را بکنند، گفت: موضوع سرمایه‌گذاری در پیشرفت و ارتقای شاخص‌های اقتصادی اهمیت بسزایی دارد و لازم است که مدیران دستگاه‌های اجرایی شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را فراهم کنند.

وی سیاست دولت را تسریع در توسعه و آبادانی کشور عنوان کرد و افزود: هرچه کارهای عمرانی کشور سریعتر به نتیجه برسد فرصت اجرای طرحهای بزرگتر بیشتر فراهم می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی از کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عجب‌شیر خواست به واسطه امکانات و ظرفیت‌هایی که در این شهرستان ایجاد شده است موضوع جذب سرمایه‌گذاری را با جدیت بیشتری دنبال کند.

وی با تاکید بر تسریع در عملیات اجرایی سد قلعه‌چای خاطرنشان کرد: با توسعه زیرساخت‌های موجود در عجب‌شیر به ویژه طرح مهم سد قلعه‌چای و وجود ظرفیت‌های گردشگری انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری مناسب در این موضوع صورت گیرد.

استاندار به مدیرکل دفتر سیاسی استانداری ماموریت داد موضوع آنتن‌دهی شبکه‌های تلویزیونی در عجب‌شیر و احداث بیمارستان جدید این شهرستان را پیگیری کرده و به شورای برنامه‌ریزی گزارش کند.

بیگی همچنین از معاونان برنامه‌ریزی و عمرانی استاندار خواست تا در جلسه بعدی شورای برنامه‌ریزی استان موضوع بررسی سهم پنج درصدی ستاد بحران استان را گزارش دهند. 

کد مطلب 1271609

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