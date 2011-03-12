طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طی نشست امروز شنبه با خبرنگاران از تایید 7 مصوبه مجلس شورای اسلامی، یک مصوبه دولت، پاسخ به 7 نامه دیوان عدالت اداری و بازگشت دادن 8 مصوبه مجلس و دولت برای اصلاح خبر داد.

وی در این جلسه طرح ها و لوایح تایید شده مجلس را لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت ایران و ویتنام، طرح دو فوریتی افزایش سقف اعتبار مازاد درآمد اقتصادی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی کشور، طرح استفساریه ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368، طرح اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362، لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین ایران و چین، لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی، طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی و اصلاح اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی، طرح دو فوریتی قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب 1388، لایحه اصلاح قانون معادن طرح حمایت از افرادی که توسط گروهک های ضد انقلاب و منحرفین اعتقادی، اسیر، کشته و یا معلول می شوند، اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، اساسنامه صندوق خدمات درمانی، اساسنامه سازمان منطقه آزادی تجاری - صنعتی ماکو و اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی را جمله مصوبات مجلس و دولت عنوان کرد که برای اصلاح به مجلس و دولت بازگشت داده شده است.

وی در پایان از پاسخ به 7 نامه ارسال شده به شورای نگهبان از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت خبر داد.