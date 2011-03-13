علی آباد؛ بهشت گمشده کاوشگران باستانی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بررسی و شناسایی کارشناسان، پیشینه تاریخی علی آبادکتول تا هفت هزار سال تخمین زده اند.

در پی نخستین فصل بررسی های شهرستان علی آباد در سال ‏‏86، به شناسایی 130 تپه و بنا که مربوط به دوران پیش از ‏تاریخ- تاریخی و اسلامی است، انجامید.‏

قدیمی ترین اثر شناسایی شده در این شهر، محوطه ای مربوط ‏به هزاره چهارم پیش از میلاد یعنی هفت هزار سال پیش و جدیدترین ‏آنها مربوط به دوره پهلوی اول است.

تاریخ این منطقه به پیش از هزاره چهارم پیش ‏از میلاد می رسد و باستان شناسان برای تعیین دقیق ‏قدمت این شهر بررسی تاریخی غارهای این شهرستان را در دستور ‏کار خود قرار داده اند.‏

پیش از این بررسی ها، باستان شناسان تعداد ‏آثار و محوطه های تاریخی- فرهنگی این شهرستان را تا 70 اثر ‏تخمین زده بودند که با این بررسی ها، باستان شناسان موفق به ‏شناسایی130 اثر دارای ارزش ثبتی در فهرست آثار ملی شدند.

‏آثار شناسایی شده شامل محوطه، تپه و بناهای تاریخی است و ‏بناهای شناسایی شده متعلق به دوران اسلامی است که شامل چهار ‏حمام، یک بنای مسکونی، یک پل و یک آسیاب آبی است که بیشترین ‏آثار شناسایی شده در بخش جلگه ای شهرستان کتول قرار دارد.‏

به گزارش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، صنایع دستی رایج این شهرستان قالی، ‏نمد، پارچه های دستباف ابریشمی موسوم به «چوخا» و چادرشب ‏بافی است.

این شهرستان در ایام نوروز با آماده سازی تمامی امکانات و تجهیزات، از ورود مسافران و گردشگران استقبال کرده و با طبیعتی زیبا آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است.

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" کتول" از دو واژه‎ ‎اوستایی «کته» و «اول» تشکیل شده است که «کته» ‏به معنای جا و مکان و «اول» به معنای‎ ‎شیب، دره و گودال است و ‏‏«کتول» نیز به مجموعه آبادی هایی گفته می شود که در درون دره‎ ‎کوه قرار دارد.

زبان رایج اهالی این منطقه طبری و فارسی است ولی با این حال گویش‎ ‎های سیستانی، شاهرودی و خراسانی بین مهاجران رواج دارد.‏

شهرستان علی آبادکتول از شهرستان های مرکزی ‏استان گلستان است که به دلیل داشتن موقعیت طبیعی مرتبط با ‏مناطق جنگلی از نظر جاذبه های گردشگری‎ ‎موقعیت مناسبی دارد که ‏از جمله جاذبه های اکوتوریستی این شهرستان می توان به ‏ارتفاعات و قله های آن اشاره کرد.



کوه تکیانو در 22کیلومتری جنوب شرقی علی آباد و در فاصله هفت کیلومتری جنوب ‏روستای افراتخته قرار گرفته است و ارتفاع این کوه2901 متر است.



‏این کوه، سرچشمه رودهای افراخته و کردروی است،‏‎ ‎هم چنین‎ ‎ققلند(قره قلند) با ارتفاع این کوه حدود و 3039 متر در 27 ‏کیلومتری جنوب علی آباد و در هشت کیلومتری جنوب شرقی روستای ‏اَلِستان قرار گرفته است.

کوه نیمه جنگلی قرقلند ‏سرچشمه رودهای گل یوری، رودبار الستان و آقران است، ‏چشمه های متعددی از این کوه سرچشمه می گیرند و سرازیر می شوند‎.‎‏ ‏

کوه نیمه جنگلی گل نیز در 26 کیلومتری جنوب‏‎ ‎علی آباد و در ‏فاصله شش کیلومتری جنوب شرقی روستای الستان واقع شده و ‏ارتفاع آن 3010 متر است.

این کوه سرچشمه رودهای الستان و ‏آخران است. نیله ته هم جزو کوه های این شهرستان است که ‏در 25 کیلومتری جنوب علی آباد و در هشت کیلومتری جنوب شرقی ‏روستای الستان از توابع کتول واقع شده است.



ارتفاع این کوه ‏نیمه جنگلی2830 متر است. رودهای الستان و رودبار و چشمه های ‏فراوانی از این کوه سرازیر می شوند.‏

‏رودخانه چاه علی از دامنه غربی، کوه رشته خاک در 16 کیلومتری ‏شرق‎ ‎ علی آباد سرچشمه می گیرد و پس از عبور از روستای مشیرآباد به ‏دشت گرگان وارد می شود‎ ‎و رو به سوی شمال غربی از کنار روستای ‏کنیزک، گلی جان و ایمر به دریاچه ایمر‎ ‎می ریزد، شاخه دیگر آن به ‏سوی غرب متوجه می شود و در هشت کیلومتری شرق سیمین شهر به ‏رودخانه گرجوان وارد می شود.

رودخانه گرجوان نیز از دیگر ‏رودخانه های این شهرستان رودخانه گرجوان است که از به هم ‏پیوستن رودهای " دوجادره "و "زرین گل " در هشت‎ ‎کیلومتری جنوب شرقی ‏علی آباد کتول تشکیل می شود و رو به سوی شمال، روستای "املک " و " ‏سنگدوین " از ناحیه کتول را مشروب می کند.

این رود پس از عبور از ‏شرق دریاچه قاسم خان، روستای بدراق را پشت سر می گذارد و پس از ‏انحراف به سوی غرب و مخلوط شدن با رودخانه چاه علی در سه ‏کیلومتری شرق سیمین شهر به گرگانرود می ریزد.‏

آبشار کبودوال از مهم ترین جاذبه های آبی شهرستان علی آبادکتول ‏است که این مجموعه آبشار در دره ای نسبتاً عمیق ‏و بسیار زیبا و در جنگل انبوه و دیدنی کبودوال واقع شده ‏است.

کبودوال در پنج کیلومتری جنوب علی آبادکتول قرار دارد. ‏ایجاد امکاناتی چون نمازخانه، فروشگاه، سرویس بهداشتی و ‏ساختمان اطلاع‎ ‎رسانی از جمله اقدامات انجام شده در این مجموعه می ‏باشد. احداث سنگ فرش مسیر‎ ‎دسترسی، احداث پل سنگی ‏و دیواره سنگی، ایجاد روشنایی پایه فلزی مسیر دسترسی به پارک ‏کبودوال و انتقال برق فشار قوی و نیز ساخت کمپینگ شامل ‏سکوها،‎ ‎آلاچیق ها، تاسیسات برق و روشنایی کمپ از دیگر اقدامات ‏است.