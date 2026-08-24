پیکان با الهامی از خیبر سبقت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال خیبر خرم‌آباد و پیکان در هفته سوم لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه تختی خرم‌آباد و با قضاوت بیژن حیدری به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۳ بر ۲ پیکان به پایان رسید.

شاگردان ساکت الهامی در حالی موفق به کسب سه امتیاز این مسابقه شدند که بازی تا دقایق پایانی با تساوی ۲ بر ۲ دنبال می‌شد، اما پیکان در وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم توانست گل سوم را به ثمر برساند و پیروز از زمین خارج شود.

بازی در نیمه نخست با تلاش دو تیم برای رسیدن به گل آغاز شد و خیبر که از امتیاز میزبانی برخوردار بود، تلاش می‌کرد جریان مسابقه را در اختیار بگیرد.

با این حال پیکان در دقیقه ۳۹ به گل نخست رسید. صائب محبی موفق شد دروازه خیبر را باز کند تا شاگردان ساکت الهامی از میزبان خود پیش بیفتند.

خیبری‌ها خیلی زود واکنش نشان دادند و تنها سه دقیقه بعد، عرفان قهرمانی گل تساوی را به ثمر رساند تا نتیجه در دقیقه ۴۲ یک بر یک شود.

در ادامه نیمه نخست تلاش دو تیم برای تغییر نتیجه ثمری نداشت و بازی با همین نتیجه به پایان رسید.

در نیمه دوم، هر دو تیم با هدف رسیدن به گل برتری وارد زمین شدند و بازی همچنان با سرعت و جذابیت دنبال شد.

در دقیقه ۶۴، پیکان بار دیگر به گل رسید. عرفان جمشیدی روی پاس حجت احمدی موفق شد دروازه خیبر را باز کند تا تیم میهمان برای دومین بار از حریف خود پیش بیفتد.

خیبر که نمی‌خواست در خانه متحمل شکست شود، حملات خود را افزایش داد و سرانجام در دقیقه ۸۷ به گل تساوی رسید. مسعود محبی روی پاس اسماعیل بابایی موفق شد نتیجه را ۲ بر ۲ کند تا همه چیز دوباره به نقطه صفر بازگردد.

در شرایطی که به نظر می‌رسید دو تیم به تقسیم امتیازات رضایت خواهند داد، پیکان در پنجمین دقیقه از وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم ضربه نهایی را به خیبر وارد کرد.

صائب محبی در دقیقه ۵+۹۰ موفق شد گل سوم پیکان و دومین گل خود در این مسابقه را به ثمر برساند تا شاگردان ساکت الهامی در یکی از آخرین حملات بازی، بار دیگر پیش بیفتند.

خیبر در فرصت باقی‌مانده نتوانست پاسخ این گل را بدهد و در نهایت پیکان با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و سه امتیاز ارزشمند را از خرم‌آباد به تهران برد.

با این نتیجه، پیکان ۴ امتیازی شد و در رده نهم جدول قرار گرفت و خیبر خرم‌آباد نیز با ۲ امتیاز در جایگاه یازدهم ایستاد.