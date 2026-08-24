نجفی: ۳۰۰۰ جمعیت روستایی آذربایجان غربی از آب شرب بهره مند می شوند

مجتبی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر،از آغاز عملیات اجرایی ۳ طرح آبرسانی روستایی همزمان با هفته دولت خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این طرحها ۳۲۵ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده که با اتمام آنها بیش از ۳ هزار نفر جمعیت روستایی ساکن در ۲۱ روستای استان، از آب شرب بهداشتی و پایدار برخوردار خواهند شد
وی با اشاره به اختصاص ۷ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال برای طرحهای آبرسانی و فاضلاب در استان، افزود: ۱۴ طرح آبرسانی و جمعآوری فاضلاب همزمان با هفته دولت بهره برداری و عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.
نجفی با بیان اینکه از این تعداد، ۱۲ طرح آبرسانی و تامین آب شرب شهری و روستایی و ۲ طرح جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب روستایی است، ادامه داد: همچنین بهرهبرداری از ۳ طرح آبرسانی روستایی شامل فاز نخست آبرسانی به ۱۰ روستای مجتمع شهید شبان ارومیه، اصلاح شبکه توزیع آب روستای بسطام چایپاره و آبرسانی به روستای «کچل آباد» میرآباد را از جمله طرحهای آماده افتتاح در هفته دولت است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: برای اجرا و آماده بهرهبرداری شدن این طرحها ۵ هزار و ۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که با بهره برداری از آنها ۱۴ هزار و ۹۰۲ نفر جمعیت روستایی در ۱۲ روستای استان از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برخوردار میشوند.
نجفی بهرهبرداری از ۲ طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب روستایی را از دیگر طرحهای قابل افتتاح در هفته دولت اعلام و اظهار کرد: تاسیسات فاضلاب روستاهای دارای اولویت روستای وار شهرستان خوی و فاضلاب روستای «ریحان آباد» شهرستان ارومیه با صرف ۷۵۵ میلیارد ریال اعتبار به اتمام رسیده و با بهرهبرداری از آنها بیش از ۱۹ هزار و ۸۰۰ نفر جمعیت روستایی از مزایای این طرح ها بهرهمند میشوند.
نجفی، بهرهبرداری از ۲ طرح حفاظت تصویری مخزن ۵ هزارمترمکعبی ولی عصر(عج) ارومیه و مخازن ۱۰ هزار و ۵ هزار مترمکعبی بوکان را از دیگر طرحهای افتتاحی در هفته دولت اعلام کرد وگفت: برای اجرای این طرحها در مجموع ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی در مخزن ذخیره آب ولی عصر(عج) ارومیه با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات و اعتبار هزینهشده ۳۰۰ میلیارد ریال، عملیات بهسازی چشمه کهنهخانه پیرانشهر با اعتبار هزینهشده ۱۲۰ میلیارد ریال و طرح تأمین آب شرب پیرانشهر از چاههای «سوغانلو» با اعتبار هزینهشده ۳۰۰ میلیارد ریال را از دیگر طرحهای افتتاحی در هفته دولت اعلام کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی اظهار کرد: به همین مناسبت عملیات اجرایی احداث پکیج تصفیهخانه آب پیرانشهر با ظرفیت ۲۰۰ لیتر بر ثانیه و اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال نیز آغاز خواهد شد.
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