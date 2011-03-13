گرمارودی کتابخانه شخصی خود را به کتابخانه مجلس اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر زارع بیدکی مدیر فراهم آوری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: این مجموعه عظیم شامل کتابهای قدیمی و جدید در موضوعات ادبیات، تاریخ، تفاسیر، سفرنامه ها و تذکره‌ها، دایره‌المعارف‌های فارسی و لاتین است که طی 40 سال توسط استاد گرمارودی جمع آوری شده است.

به گفته این مقام مسئول در کتابخانه مجلس با توجه به حجم زیاد کتب ادبی در این مجموعه کتابهای شعر و نثر توسط گرمارودی به صورت موضوعی مرتبط شده بود.

مدیر فراهم‌آوری کتابخانه مجلس تاکید کرد: در این مجموعه قفسه‌هایی اختصاصی در مورد شاعرانی مانند فردوسی، حافظ، مولوی و سعدی شامل کتابهای آنها به زبانهای مختلف، زندگینامه آنها و هر آنچه در مورد آنها چاپ شده، دیده می‌شود.

زارع بیدکی افزود: از جمله کتابهای این مجموعه می‌توان به کتابهای درسی قدیمی سالهای 1310 تا 1320، کتاب شاهنامه نفیس چاپ نیویورک، آموزش خط کوفی به قلم محمد وحید موسوی جزایری و کتاب نفیس دوجلدی دیوان میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی چاپ عکسی از نسخه خطی اشاره کرد.

علی موسوی گرمارودی مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم قضایی و کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه تهران اخذ کرده است. او در دوره‌های مختلف تاریخی حضوری موثر در عرصه شعر و ادبیات کشور داشته است. گرمارودی از پیشتازان شعر مذهبی شناخته می‌شود و به عنوان چهره ماندگار بخش شعر از سوی بنیاد چهره‌های ماندگار انتخاب شده است.

