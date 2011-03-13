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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۹

خواجه سروی عنوان کرد:

ضرورت تقویت کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها

ضرورت تقویت کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها

معاون فرهنگی وزیر علوم برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی را از اولویت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانست و خاطرنشان کرد: کرسی‌های آزاد اندیشی اسلامی جزو فعالیت‌های دانشجویان و یک حرکت حساس است که باید تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خواجه سروی در پانزدهمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به سند دانشگاه اسلامی گفت: طرحی درباره ارتقای اعضای هیئت علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و ابلاغ شده که در آن ماده ای تحت عنوان انجام امور فرهنگی و تربیتی و همچنین کسب امتیاز بالا برای چاپ مقاله هایی که در ISC چاپ و منتشر می شود جهت ارتقای اعضای هیئت علمی گنجانده شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: کار اصلی دانشگاهها تربیت نیرو برای جامعه اسلامی است، به همین منظور بحث واحد ارزیابی فرهنگی در دانشگاه ها و رتبه بندی آنها جزء اصول اساسی کار قرار گرفته است.
کد مطلب 1273478

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