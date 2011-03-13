ضرورت تقویت کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خواجه سروی در پانزدهمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به سند دانشگاه اسلامی گفت: طرحی درباره ارتقای اعضای هیئت علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و ابلاغ شده که در آن ماده ای تحت عنوان انجام امور فرهنگی و تربیتی و همچنین کسب امتیاز بالا برای چاپ مقاله هایی که در ISC چاپ و منتشر می شود جهت ارتقای اعضای هیئت علمی گنجانده شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: کار اصلی دانشگاهها تربیت نیرو برای جامعه اسلامی است، به همین منظور بحث واحد ارزیابی فرهنگی در دانشگاه ها و رتبه بندی آنها جزء اصول اساسی کار قرار گرفته است.