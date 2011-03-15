تأکید وزارت علوم برای کنترل ظرفیت رشته شیمی/ انتقاد دبیر انجمن شیمی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی - مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست اخیر روسای دانشگاه‌های منتخب استانی طرح آمایش آموزش عالی در حالی که الزامات توسعه رشته‌های دانشگاهی را تبیین می‌کرد بر دقت در توسعه آموزش عالی با توجه به نیازهای کشور تأکید کرد و گفت: در حال حاضر 67 هزار دانشجو در رشته شیمی و در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند اما هنوز مرتب از دانشگاه‌های متعدد برای توسعه ظرفیت‌ها در رشته شیمی درخواست می‌شود این در حالی است که باید با دقت بیشتری نسبت به توسعه این گونه رشته‌ها توجه کرد.

محمدعلی زلفی گل - دبیر انجمن علمی شیمی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: یکی از نکاتی که در پذیرش دانشجو باید ملاک عمل قرار گیرد بحث علاقه و انگیزه افراد برای تحصیل در آن رشته است. توجه به آینده شغلی فارغ التحصیلان و ادامه تحصیل در یک رشته از دیگر نکات درباره توسعه رشته و پذیرش دانشجو در یک رشته است.

وی افزود: رشته شیمی علم بومی ایران است و تاریخچه‌اش به جابر ابن حیان و امام جعفر صادق (ع) برمی‌گردد و از طرفی نیز اقتصاد کشورمان بر پایه نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و صنایع شیمیایی و دارویی است.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان خاطرنشان کرد: زمانی می‌توانیم بگوییم که فارغ التحصیلان شیمی در کشور زیاد هستند که این تکنولوژی را به دست آورده باشیم که دیگر خام‌فروشی نکنیم. تا زمانی که نفتمان را خام می‌فروشیم نشان می‌دهد رشته شیمی در کشورمان به اندازه کافی به بلوغ نرسیده و ضرورت توسعه‌اش وجود دارد.

دبیر انجمن علمی شیمی ایران افزود: اعتقاد دارم حضور شیمی‌دانها چه در تولید علم و چه در تولید فناوری در هر صنعتی اعم از خودروسازی، صنایع مخابراتی، صنایع شیمیایی، محیط زیست و ... لازم است. بویژه علم شیمی را شدیدا نیاز داریم و باید توسعه پیدا کند.

وی تأکید کرد: حد قرمز برای اشباع شدن در رشته شیمی زمانی است که نفتمان را خام نفروشیم.