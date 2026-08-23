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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

پوتین دلایل اجرای عملیات ویژه نظامی در اوکراین را تشریح کرد

پوتین دلایل اجرای عملیات ویژه نظامی در اوکراین را تشریح کرد

رئیس جمهور روسیه در سخنانی اعلام کرد: مبارزه با نئونازیسم و روس‌ هراسی و همچنین مقابله با تلاش برای ریشه‌کنی هر چیز مرتبط با روسیه، از دلایل اجرای عملیات ویژه نظامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: هنوز همه مشکلات مربوط به بخش سوخت در روسیه حل نشده است، اما در حال پیگیری و حل شدن است؛ دولت باید وضعیت سوخت را تحت کنترل داشته باشد.

رئیس جمهور روسیه در این باره ادامه داد: تجلیل از نازیسم در اوکراین بخشی از مشکل است و روسیه آن را تحمل نخواهد کرد. مبارزه با نئونازیسم و روس‌ هراسی و همچنین مقابله با تلاش برای ریشه‌ کنی هر چیز مرتبط با روسیه از دلایل اجرای عملیات ویژه نظامی است.

ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: امروزه حتی کشورهایی که با روسیه همدل و همراه نیستند، نازیسم در اوکراین را می‌ بینند. علیرغم روس هراسی شناخته شده در لهستان، ورشو نئونازیسم در اوکراین را جدی می‌گیرد.

وی سپس در ادامه افزود: موضع نخست وزیر لهستان در مورد نورد استریم روشن و شناخته شده است، دلیل این موضع به مسئله توجیه و مطلوبیت اقتصادی برمی گردد.

کد مطلب 6925125

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