به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، روزنامه عبری هاآرتص از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به خاطر تصمیمش برای حمله به اهدافی در سوریه انتقاد کرد و هشدار داد که تشدید تنش می‌تواند اسرائیل را به درگیری بی‌هدف با ترکیه بکشاند.

این روزنامه در سرمقاله روز یکشنبه خود نوشت: در حالی که ما در حال بررسی این بودیم که آیا بنیامین نتانیاهو پیش از انتخابات، جنگ در غزه یا لبنان را انتخاب می‌کند یا شاید کرانه باختری را شعله‌ور سازد، او تصمیم گرفت در شمال سوریه اقدامی انجام دهد و جبهه‌ای را با ترکیه گسترش دهد.

در این گزارش آمده است که لفاظی‌های ضد ترکیه‌ای اسرائیل در ماه‌های اخیر به حمله به یک فرودگاه نظامی در شمال سوریه در روز سه‌شنبه منجر شده است.

این روزنامه به ادعای نتانیاهو مبنی بر اینکه این حمله ظاهراً گسترش حضور ترکیه در منطقه را هدف قرار داده است، اشاره کرد. آنکارا و واشنگتن این ادعای اسرائیل را رد کرده و نخست وزیر اسرائیل را به اقدام به دلایل انتخاباتی متهم کرده‌اند.

روز سه‌شنبه، هواپیماهای اسرائیلی هشت حمله به باند فرودگاه نظامی ابوالظهور در استان ادلب در شمال غربی سوریه انجام دادند و به زیرساخت‌های آن آسیب رساندند.

پس از این حمله، منابعی در وزارت دفاع ترکیه تأیید کردند که هیچ مأموریت نظامی ترکیه در پایگاه هوایی ابوالظهور، چه قبل و چه در طول حمله اسرائیل، وجود نداشته است.

هاآرتص به هشدار توماس باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در سوریه و عراق مبنی بر اینکه حمله اسرائیل می‌توانست به یک رویارویی نظامی مستقیم بین اسرائیل و ترکیه تبدیل شود، اشاره کرد و اظهار داشت که این ممکن است هدف واقعی اسرائیل بوده باشد.

باراک تأکید کرد که ترکیه قصد حمله به اسرائیل یا ورود به درگیری نظامی با آن را ندارد و هشدار داد که اسرائیل ممکن است غیرمنطقی عمل کند زیرا در دوره انتخابات است.

هاآرتص هشدار داد که اقدام نظامی اسرائیل در زمانی صورت می‌گیرد که قدرت‌های بین‌المللی به دنبال ایجاد ثبات در سوریه هستند، در حالی که اسرائیل به گونه‌ای عمل می‌کند که با این منطق در تضاد است. بنابراین، اسرائیل نه تنها از سوریه بلکه از همه بازیگران دیگر درگیر در آنجا به ویژه آمریکا فاصله می‌گیرد.

این روزنامه نوشت: در حالی که نتانیاهو در مورد عملیات مشخص در شمال سوریه، که عملیاتی خطرناک و بی‌معنی است، لاف می‌زد اتحادهای جدیدی در مقابل او در حال شکل‌گیری است و اسرائیل بخشی از آنها نیست. نمی‌توان تنها با بمباران، امنیت ایجاد کرد و تهدیدها را خنثی نمود. این جایگزینی برای دیپلماسی و سیاست سنجیده نیست، چیزی که در دوران نتانیاهو بی‌معنی شده است. اسرائیل باید به هشدارهای فرستاده باراک گوش فرا دهد و مراقب باشد که با ترکیه درگیر نشود.

پس از حمله به پایگاه هوایی ابوالظهور، سوریه در دو نامه یکسان خطاب به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که حملات مداوم اسرائیل از جمله حملات هوایی، تجاوز و آدم‌ربایی مانع تلاش‌های ثبات‌بخشی می‌شود و منطقه را با تنش‌های بیشتر تهدید می‌کند.

رژیم صهیونیستی از دسامبر ۲۰۲۴، حملات خود را در سراسر سوریه گسترش داده است.