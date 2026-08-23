تنگه هرمز باید قدرتمندانه در ید جمهوری اسلامی باشد

به گزارش خبرگراری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رییس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز( یکشنبه اول شهریورماه) مجلس در نطق پیش از دستور خود، گفت: آنچه امروز در معادلات بین المللی تاثیرگذار است اقتدار ملت ایران و مواضع قدرتمندانه و عزتمندانه مسئولین کشور است. آمریکا باید صدای اقتدار ایران بزرگ را بشنود.

محاصره اقتصادی یعنی حمله به اقتصاد ایران

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: محاصره اقتصادی یعنی حمله به اقتصاد ایران و هر کسی به اقتصاد ایران حمله کند، ما به ازای آن، حمله به شرکت‌های اقتصادیش در منطقه و همه کسانی است که در اقتصاد و در منطقه، او را کمک می کنند، بنابراین آمریکا باید بداند که ملت بزرگ ایران و همه نیروهای مسلح و مسئولین ما متحد و قدرتمند جلوی آن ها ایستاده اند و از هرگونه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و مقاومت دفاع خواهند کرد.

حاجی بابایی اظهار کرد: همچنان تنگه هرمز قدرتمندانه باید در ید جمهوری اسلامی ایران باشد و تا روزی که محاصره اقتصادی آمریکا ادامه دارد، سخن گفتن با هر کشور دیگری در منطقه در باب تنگه هرمز کار عاقلانه و عالمانه ای نمی‌تواند باشد.

ضرورت پرداخت رفاهی به بازنشستگان مطابق با قانون برنامه هفتم

وی با تاکید بر ضرورت پرداخت رفاهی به بازنشستگان مطابق با قانون برنامه هفتم، یادآور شد: امروز حرف اساسی و کلیدی ما رضایتمندی عمومی مردم است، ما متناسب سازی حقوق بازنشستگان را مصوب و به قانون تبدیل کردیم اما یک اشکال اساسی به وجود آمده است.

بازنشستگان باید ۹۰ درصد حقوق شاغلین را دریافت کنند

حاجی بابایی افزود: ما در قانون گفتیم که بازنشستگان باید ۹۰ درصد حقوق شاغلین را دریافت کنند اما در بعضی از وزارتخانه ها به دلیل اینکه حقوق شاغلین در سطح پایینی است، هیچ اضافه حقوقی برای تعداد قابل توجهی از بازنشستگان انجام نپذیرفته است.لازم است کمیسیون اجتماعی مجلس و دولت در این رابطه تدبیری بیاندیشند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در برنامه هفتم مصوب کردیم که به بازنشستگان در سراسر کشور رفاهی مانند شاغلین بپردازند اما متاسفانه این کار هنوز انجام نشده است و بازنشستگان ما وضعیت اقتصادی خوبی ندارند بنابراین اجرای قانون مصوب مجلس در مورد پرداخت رفاهی به بازنشستگان مانند شاغلین حتما در دستور کار دولت قرار بگیرد.