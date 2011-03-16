دستگاه قضایی در آذربایجان شرقی با متصرفان اراضی در تعطیلات نوروزی مقابله می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام مالک اژدر شریفی ظهر چهارشنبه در آخرین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: یک عده فرصت طلب و سودجو از تعطیلات نوروزی و تعطیلی ادارات و سازمان ها سو استفاده کرده و زمینهای دولتی و خصوصی را به تصرف خود درآورده و پس از تعطیلات نیروی انتظامی و دادگستری را در مقابل کار انجام شده قرار می دهند که بعضا مشکلاتی را بوجود می آورند که در تعطیلات پیش رو با این مسئله بشدت مقابله خواهد شد.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب تبریز در این نشست در پی سخنان رئیس کل دادگستری استان نسبت به افراد سودجو و فرصت طلبی که از تعطیلات نوروزی در این زمینه سوء استفاده می کنند هشدار داده و گفت: دادسرا و دستگاه قضائی در زمان تعطیلات آمادگی کامل برای مقابله با تصرف اراضی ملی و خصوصی را دارد.
موسی خلیل اللهی همچنین از سازمان مسکن و شهرسازی و اداره منابع طبیعی خواست که نفراتی را برای مقابله با این مسئله در زمان تعطیلات مشخص کرده تا مشکلی در این زمینه بوجود نیاید.
در پایان کارگروه های مقابله با تصرفات اراضی ملی گزارشات خود را در خصوص روستای آناخاتون و شهرک شهریار ارائه دادند.
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