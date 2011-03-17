نخستین ساختمان دوستدار جامعه ایمن پایتخت درغرب تهران احداث شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نثاری قائم مقام شهردار منطقه 5 درمراسم تجلیل از هیئت مدیره ساختمان مهرگان واعضای کارگروههای جامعه ایمن منطقه گفت: ساختمان مهرگان بارعایت اصول وشاخص های مورد نظر کمیته جامعه ایمن احداث شد.

وی افزود: این ساختمان در4هزار و550مترمربع زیربنا از استاندارهای ایمنی لازم درخصوص عایق صوتی، حرارتی، سازه، مصرف انرژی و نمای مناسب برخورداراست وعلاوه برارتقا ایمنی درکاهش هزینه ها نیز موثراست.

نثاری در ادامه با اشاره به برنامه های منطقه دررعایت شاخص های جامعه ایمن افزود: شناسایی و تعیین وضعیت حوادث و اولویت بندی آنها، تشکیل کارگروه های تخصصی، توجه ویژه به سنین مختلف افراد جامعه به ویژه کودکان و همچنین پیگیری شاخص های جامعه ایمن از جمله فعالیتهای ارزشمند منطقه است که این اقدامات ادامه دارد.

وی ادامه داد: آموزش و مشارکت سازمان های بین بخشی از شاخص های مورد توجه شبکه جهانی جامعه ایمن است که منطقه با ایجاد تعامل وبهره مندی از تشکل های مردمی و سازمان ها و اجرای برنامه های گسترده آموزشی در مسیر دستیابی اهداف مورد نظر گام برداشته است.



