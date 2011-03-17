هزار نفر از قالیبافان زنجانی بیمه شدند

سید محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به بیمه 981 نفر از قالیبافان واجد شرایط جهت بهره مندی از مزایای قانون بیمه قالیبافان و شاغلین صنایع دستی شناسه دار افزود: این قانون پس از انتظار طولانی مدت قالیبافان از نیمه دوم دیماه سالجاری از ناحیه شعب تامین اجتماعی استان زنجان اجرایی شده و متقاضیان واجد شرایط از سوی سازمان بازرگانی به شعب تامین اجتماعی معرفی شدند.

کارشناس مسئول فرش سازمان بازرگانی استان ادامه داد: به دلیل برخی مشکلات در برنامه نرم افزاری مربوطه در سازمان تامین اجتماعی، شاغلین برخی حِرف مرتبط با فرش از جمله چله کشی، پرداخت زنی، رفوگری و مرمت قالی فعلا قادر به بهره مندی از مزایای قانون نشده اند که پس از پیگیریهای بعمل آمده از سازمان تامین اجتماعی استان، امیدواریم در آینده ای نزدیک مشکلات و نقص برنامه نرم افزاری رفع و مشکل این دسته از فعالان صنعت فرش نیز مرتفع شود.

وی همچنین با اشاره به شروع آموزش دوره های به بافی فرش به قالیبافان استان زنجان افزود: با اختصاص مبلغ 273 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات تخصیصی مرکز ملی فرش ایران این دوره ها از تاریخ 28 بهمن ماه سالجاری در مناطق روستایی استان زنجان آغاز شده است.

جعفری، تعداد فراگیران این دوره آموزشی را 1200 نفر عنوان کرد و افزود: در دوره های امسال که در تعدادی از روستاهای توابع زنجان، خدابنده، ماهنشان، گرماب و ابهر برگزار می شود، بافندگان فرش آموزشهای لازم در خصوص آشنایی با مواد اولیه مرغوب، شناخت عیوب فرش، نحوه جلوگیری از بوجود آمدن عیوب و رفع آن، بهداشت فردی و کارگاه قالیبافی، حقوق اجتماعی و بیمه قالیبافان را فراخواهند گرفت.



