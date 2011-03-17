به گزارش خبرگزاری مهر، "علی لاریجانی" این حادثه را برای منطقه مضر دانست و تاکید کرد: این نیروها با شرکت در سرکوب مردم بحرین مرتکب جرم بزرگتری می‌شوند.

وی در ادامه با ابراز خرسندی از روند رو به رشد مناسبات دوستانه دو کشور افزود: ایران و ترکیه از ظرفیتهای فراوانی برای همکاری دوستانه در عرصه‌های مختلف برخوردارند که باید در راستای منافع مشترک از آنها بهره گیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث منطقه بر ضرورت رایزنی دو کشور تاکید کرد.

"امید ‌یاردیم" سفیر ترکیه در تهران نیز در این دیدار بر اهمیت توسعه مناسبات دوستانه دو کشور تاکید کرد و نقش همکاری‌های پارلمانی را در این جهت بسیار با اهمیت دانست.