به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، یک مطالعه نشان داد که آلودگی ذرات ناشی از آتشسوزیهای جنگلی، احتمال زنده ماندن بیماران مبتلا به سرطان ریه را کاهش میدهد.
محققان گزارش دادند که دود آتشسوزیهای جنگلی همچنین با افزایش خطر بستری شدن در بیمارستان به دلیل بیماریهای قلبی یا ریوی مرتبط است.
«یاگوانگ وی»، نویسنده ارشد هر دو مطالعه و استادیار پزشکی محیطی در دانشکده پزشکی ایکان در مونت سینای نیویورک، گفت: «دود آتشسوزیهای جنگلی دیگر یک مسئله زیستمحیطی منطقهای نیست. این موضوع در حال تبدیل شدن به یک چالش بهداشت عمومی است.»
وی در یک بیانیه خبری گفت: «تحقیقات ما نشان میدهد که آلودگی ذرات مرتبط با آتشسوزیهای جنگلی، ظاهراً مضرتر از سطوح معادل آلودگی از منابع دیگر است. با افزایش فعالیت آتشسوزیهای جنگلی، سیاستهای بهداشت عمومی و محیط زیست باید هم کمیت و هم منبع آلودگی هوا را در نظر بگیرند.»
در هر دو مطالعه، تیمهای تحقیق بر ذرات ریز موجود در دود آتشسوزیهای جنگلی تمرکز کردند. این ماده PM2.5 نامیده میشود زیرا از ذرات معلق در هوا با قطر ۲.۵ میکرون یا کمتر تشکیل شده است- در مقایسه، موی انسان ۵۰ تا ۷۰ میکرون عرض دارد.
در مطالعه اول، محققان دادههای بیش از ۴۱۴۰۰۰ سالمند ۶۵ سال به بالا مبتلا به سرطان ریه را تجزیه و تحلیل کردند.
این تیم میزان قرار گرفتن بیماران در معرض آلودگی ذرات را بر اساس محل زندگی آنها ارزیابی کرد و میزان قرار گرفتن در معرض آلودگی ناشی از دود آتشسوزیهای جنگلی را در مقایسه با سایر منابع مانند اتومبیلها یا نیروگاهها آزمایش کرد.
نتایج نشان داد که اگرچه هرگونه قرار گرفتن در معرض آلودگی ذرات، خطر مرگ بیمار مبتلا به سرطان ریه را افزایش میدهد، اما دود آتشسوزیهای جنگلی به ویژه برای آنها سمی است. هرچه روزهای دودی بیشتر و مدت زمان قرار گرفتن در معرض دود طولانیتر باشد، میزان بقا کمتر است.
در مجموع، دود ناشی از آتشسوزیهای جنگلی تنها ۴ درصد از کل آلودگی ذرات معلق در هوا را تشکیل میداد، اما مسئول حدود ۱۷ درصد از مرگهای زودرس مرتبط با قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا بود.
«مین ژانگ»، محقق ارشد و دانشجوی فوق دکترا در دانشکده پزشکی ایکان در مونت سینای، در یک بیانیه خبری گفت: «بیماران مبتلا به سرطان ریه از نظر پزشکی آسیبپذیر هستند و یافتههای ما نشان میدهد که دود آتشسوزیهای جنگلی ممکن است آنها را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.»
«کریستین اکنگا»، استادیار دانشگاه اموری در آتلانتا و یکی از نویسندگان این مقاله، خاطرنشان کرد که بیماران مبتلا به سرطان ریه در حال حاضر با چالشهای قابل توجهی در سلامت خود دست و پنجه نرم میکنند.
اکنگا افزود: «ما باید درک بهتری از آسیبپذیرترین بیماران داشته باشیم و استراتژیهای عملی برای کاهش قرار گرفتن آنها در معرض دود آتشسوزیهای جنگلی تدوین کنیم.»
در مطالعه دوم، محققان سوابق بیش از ۵۷ میلیون بستری مرتبط با بیماریهای قلبی و نزدیک به ۳۳ میلیون بستری مرتبط با بیماریهای ریوی را در ۲۰ ایالت ایالات متحده بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ تجزیه و تحلیل کردند.
این تیم این سوابق را با دادههای کیفیت هوا که آلودگی ذرات معلق ناشی از آتشسوزیهای جنگلی و سایر منابع را نشان میدهد، مرتبط کردند.
قرار گرفتن طولانی مدت در معرض دود آتش سوزی با افزایش خطر بستری شدن در بیمارستان در طیف وسیعی از بیماریها، از جمله نارسایی قلبی، بیماری قلبی، فشار خون بالا، آسم، ذات الریه و بیماری انسدادی مزمن ریه مرتبط بود.
محققان گفتند که آلودگی ذرات ناشی از آتش سوزی به طور مداوم با افزایش بیشتر خطر بستری شدن در بیمارستان نسبت به سایر منابع مرتبط بود.
ژانگ گفت: «ما دریافتیم که دود آتش سوزی میتواند هم بر ریهها و هم بر سیستم قلبی عروقی تأثیر بگذارد و اثرات آن ممکن است قویتر از اثرات مقادیر مشابه آلودگی ناشی از ترافیک، صنعت و سایر منابع باشد.»
به گفته محققان، در مطالعات آینده باید بررسی شود که کدام اجزای شیمیایی دود آتش سوزی مسئول سمیت آن هستند و چگونه پاسخ بدن به این آلودگی بر سلامت قلب و ریه تأثیر میگذارد.
وی گفت: «با افزایش فعالیت آتش سوزی در سراسر جهان، درک پیامدهای بهداشتی دود آتش سوزی به طور فزایندهای ضروری شده است. این مطالعات گامی مهم در جهت شناسایی آسیبپذیرترین افراد و راهکارهایی است که میتواند به محافظت از سلامت عمومی در شرایط آب و هوایی در حال تغییر کمک کند.»
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