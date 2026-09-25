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۳ مهر ۱۴۰۵، ۵:۰۰

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

کانو دونفره بانوان ایران فینالیست شدند

کانو دونفره بانوان ایران فینالیست شدند

تیم کانو دو نفره بانوان در مسابقات قایقرانی بازیهای آسیایی موفق به صعود به فینال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هدیه خیرآبادی و مریم شورگشتی در رقابت‌های کانو دونفره بانوان بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۶ ثانیه و ۳۴۰ هزارم ثانیه در جایگاه نخست نیمه‌نهایی قرار گرفتند و راهی فینال شدند.

این دو ملی‌پوش ایران در رقابت‌های برگزارشده در دریاچه میوشی با زمان ۲:۰۶.۳۴۰ از خط پایان عبور کردند و بالاتر از نمایندگان کره شمالی و ژاپن قرار گرفتند.

کد مطلب 6957787

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