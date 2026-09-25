کانو دونفره بانوان ایران فینالیست شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هدیه خیرآبادی و مریم شورگشتی در رقابتهای کانو دونفره بانوان بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۶ ثانیه و ۳۴۰ هزارم ثانیه در جایگاه نخست نیمهنهایی قرار گرفتند و راهی فینال شدند.
این دو ملیپوش ایران در رقابتهای برگزارشده در دریاچه میوشی با زمان ۲:۰۶.۳۴۰ از خط پایان عبور کردند و بالاتر از نمایندگان کره شمالی و ژاپن قرار گرفتند.
تیم کانو دو نفره بانوان در مسابقات قایقرانی بازیهای آسیایی موفق به صعود به فینال شد.
به گزارش خبرنگار مهر، هدیه خیرآبادی و مریم شورگشتی در رقابتهای کانو دونفره بانوان بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۶ ثانیه و ۳۴۰ هزارم ثانیه در جایگاه نخست نیمهنهایی قرار گرفتند و راهی فینال شدند.
کد مطلب 6957787
نظر شما