به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (جمعه ۳ مهر) وارد ششمین روز شد؛ جائیکه ورزشکاران کاروان ایران بعد از یک روز پرفروغ رقابت خود را در رشته های مختلف انفرادی و تیمی دنبال کردند.

در روز پنجم بازی های آسیایی کاروان ایران با کسب ۱۲ مدال شامل ۶ مدال در روئینگ، ۴ مدال در ووشو، یک مدال در ژیمناستیک و یک مدال در دوومیدانی مجموع مدال هایش را به ۲۰ رساند و با جایگاه ششمی به کار خود در این روز از مسابقات پایان داد.

در روز ششم هم کاروان ایران توسط تیم کایاک دو نفره ۵۰۰ متر مردان، تیم میکس تپانچه، تیم بسکتبال سه نفره مردان (۳ برنز) و مهدی الفتی در ژیمناستیک (یک نقره) صاحب ۴ مدال دیگر شد. در این روز از مسابقات تیم های کبدی مردان و زنان فینالیست شدند تا کاروان ایران در آستانه دو طلای دیگر قرار بگیرد.

محمدرضا حمیدی ملی‌پوش ژیمناستیک امروز در بارفیکس عنوان ششم را کسب کرد و بعد از آن از دنیای قهرمانی کنار رفت. این خداحافظی خودخواسته بود برخلاف خداحافظی فاطمه محیطی زاده که به خاطر دیسکالیفه شدن مجبور به پایان کار زودهنگام خود از مسابقات هفتگانه شد در حالیکه از مدعیان مدال اوری به حساب می آمد. این تلخ ترین اتفاق برای کاروان ورزش ایران تا به این روز از بازی ها بود.

عملکرد نمایندگان ایران در ششمین روز بازی های آسیایی به این شرح است:

زارعی در دوی ۴۰۰ متر فینالیست شد

زهرا زارعی در مرحله مقدماتی دوی ۴۰۰ متر بازی‌های آسیایی ناگویا در گروه سوم با ثبت زمان ۵۲:۰۰ ثانیه به مقام نخست رسید و راهی فینال شد. رقابت های فینال روز شنبه برگزار خواهد شد.

کبدی مردان فینالیست شد

تیم ملی کبدی مردان ایران با انجام یک بازی یک طرفه در مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی مقابل چین تایپه وکسب برتری ۵۹ بر ۲۱ جواز حضور در فینال مسابقات را پیدا کرد و حریف هند در این مرحله شد.

خداحافظی نماینده ژیمناستیک ایران بعد از ششمی بارفیکس

در ادامه رقابت های ژیمناستیک بازی های آسیایی، محمدرضا حمیدی ملی‌پوش ژیمناستیک هنری ایران، در فینال بارفیکس با کسب نمره ۱۲.۶۶۶ در جایگاه ششم قرار گرفت. حمیدی پس از پایان رقابت خود از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد و به دوران فعالیت حرفه‌ای خود در ژیمناستیک پایان داد.

پیروزی نماینده وزن ۹۰+ کیلوگرم بوکس در اولین مبارزه

امیر اسماعیلی، نماینده وزن ۹۰+ کیلوگرم اولین مبارزه خود را برابر «جو» از کره جنوبی برگزار کرد. اسماعیلی در راند نخست با ارائه مبارزه‌ای قدرتمند، با نتیجه پنج بر صفر به برتری رسید و در راند دوم نیز بوکسور کره‌ای ناک‌ اوت شد تا نماینده کشورمان پیروز این دیدار شود.

تفتیان به فینال دوی ۱۰۰ متر نرسید

در مرحله نیمه‌نهایی دوی ۱۰۰ متر حسن تفتیان با ثبت زمان ۱۰.۳۳ ثانیه در جایگاه چهارم گروه خود قرار گرفت و نتوانست جواز حضور در فینال را به دست آورد. نماینده ایران پیش از این در مرحله مقدماتی دوی ۱۰۰ متر با زمان ۱۰.۴۶ ثانیه در رتبه سوم گروه خود قرار گرفته و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرده بود.

دختران کبدی فینالیست شدند

تیم ملی کبدی بانوان ایران با شکست ۲۳ بر ۱۹ چین تایپه در دیدار رده‌بندی به فینال بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کرد. هند حریف دختران کبدی در فینال است.

تیم ملی بسکتبال صاحب مدال برنز شد

مدال چهارم کاروان ورزش ایران در روز ششم بازی ها به رنگ برنز و توسط تیم بسکتبال سه نفره به دست آمد. این تیم با شکست ۲۱ بر ۱۰ فیلیپین در دیدار رده بندی صاحب این مدال شد. تیم بسکتبال سه نفره امروز در نخستین دیدار در مرحله نیمه نهایی برابر قطر شکست خورد.

تاریخ ساز بوکس ایران مدال نگرفت

دانیال شه‌بخش در دومین مبارزه خود در مسابقات بوکس بازی های آسیایی به مصاف روماتام ساکادا از تایلند رفت که در پایان با نتیجه چهار بر یک در هر سه راند، مغلوب حریف خود شد و از رسیدن به مدال بازی‌های آسیایی ناگویا بازماند.

نماینده موج سواری ایران سوم شد

رقابت‌های موج‌سواری بازی‌های آسیایی در بخش شورت‌برد(موج سواری با تخته کوتاه) مردان امروز برگزار شد و داوود خدیر در نخستین راند این مسابقات با کسب ۲.۵۶ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. رقابت‌های مراحل بعدی شورت‌برد مردان طی روزهای آینده برگزار خواهد شد و داوود خدیر نیز برای ادامه حضور خود در این رقابت‌ها به آب خواهد زد.

مدال نقره مهدی الفتی در پرش خرک

مهدی الفتی در فینال پرش خرک بازی‌های آسیایی با اجرای دو پرش، نمره‌های ۱۵.۱ و ۱۳.۹۶۶ را به دست آورد و با میانگین ۱۴.۵۳۳، تنها با اختلاف ۶۶ هزارم امتیاز نسبت به نفر نخست، به مدال نقره دست یافت.

بنیامین فرجی حذف شد

بنیامین فرجی ملی پوش تنیس روی میز ایران با شکست ۴ به صفر برابر حریفی از هند از صعود به مرحله یک هشتم نهایی رقابت های این رشته در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بازماند.

فاطمه محیطی زاده دیسکالیفه شد

فاطمه محیطی‌زاده در اتفاقی عجیب و باورنکردنی در مسابقه هفتگانه دوومیدانی با رای داوران مبنی بر دیسکالیفه شدن مواجه شد. غیر استاندارد بودن کفش‌های محیطی‌زاده دلیل دیسکالیفه شدن این ورزشکار اعلام شده است. این رای در حالی اعلام شد که فاطمه محیطی زاده در ۶ ماده رقابت خود را برگزار کرده بود و تنها رقابت در یک ماده تا پایان کارش باقی مانده و با توجه به موقعیتش احتمال کسب مدال توسط او بالا بود.

این دختر دونده در جریان رقابت های هفتگانه و در بخش پرش طول، فاطمه محیطی‌زاده پرش ۵.۹۷ متری در جایگاه اول ایستاد و در پرتاب نیزه هم او با پرتاب ۳۶.۴۱ متری در جایگاه هشتم ایستاد. وی روز گذشته در دوی ۱۰۰ متر با مانع به رتبه سوم دست یافت و در پرش ارتفاع نیز رتبه اول را کسب کرد. محیطی زاده همچنین در بخش پرتاب وزنه در رتبه دوم قرار گرفت و در دوی ۲۰۰ متر هم سوم شد.

صعود نوشاد عالمیان به مرحله یک هشتم

نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز با شکست ۴ بر صفر نماینده سنگاپور به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تنیس روی میز بازی های آسیایی راه یافت.

پایان کار دختر تنیس روی میز

ستایش ایلوخانی دختر تنیس روی میز ایران با قبول شکست برابر حریف ژاپنی از رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی این رشته در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بازماند. او در این دیدار ۴ به صفر باخت.

تیم میکس تپانچه مدال برنز گرفت

دومین مدال کاروان ایران در روز ششم بازی های آسیایی توسط توسط تیم میکس تپانچه با ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان و به رنگ برنز به دست آمد. این نخستین مدال تیراندازی در این دوره بازی ها به حساب می آید.

تیم دوبل برادران عالمیان به مرحله یک چهارم صعود کرد

در جریان مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های دوبل تنیس روی میز، تیم ایران متشکل از نوشاد و نیما عالمیان برابر تیم دوبل قزاقستان (کنژیگولوف و ژوبانوف) قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر ۲ حریف خود را شکست داد. بدین ترتیب این تیم به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند. این تیم در این مرحله به مصاف بالدوین و چون تینگ از هنگ کنگ رفت و به برتری ۳ بر یک رسید و راهی مرحله چهارم شد.

امیر مطاعی در ۵۰ متر قورباغه ششم شد

امیر مطاعی در مرحله مقدماتی ۵۰ متر قورباغه بازی‌های آسیایی با ثبت زمان ۲۷.۲۸ ثانیه، رکورد ملی این ماده را شکست و با قرار گرفتن در جایگاه چهارم مجموع، به فینال راه یافت. او در مرحله فینال، با ثبت زمان ۲۷.۴۶ ثانیه در جایگاه ششم قرار گرفت.

نماینده ایران در فینال کانو یک نفره ۵۰۰ متر ششم شد

محمد نبی رضایی در فینال کانو یک‌نفره ۵۰۰ متر به جایگاه ششم دست یافت. او این جایگاه را با ثبت زمان یک دقیقه و ۵۱ ثانیه و ۸۶۷ صدم ثانیه به دست آورد.

پایان کار تیم دوبل فرجی و غفاری

تیم دوبل تنیس روی میز با ترکیب بنیامین فرجی و ارین غفاری با شکست برابر قزاقستان نتوانست به مرحله یک هشتم نهایی این رشته در بازی های آسیایی صعود کند. تیم ایران در این دیدار ۳ بر یک شکست خورد.

تیم کایاک ۲ نفره ۵۰۰ متر مردان مدال برنز گرفت

اولین مدال روز ششم بازی های آسیایی برای کاروان ایران توسط تیم کایاک ۲ نفره ۵۰۰ متر مردان به دست آمد. این تیم با ترکیب علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در فینال این بخش از مسابقات با ثبت زمان یک دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۸۶۹ صدم ثانیه از خط پایان عبور کرده و به مدال برنز دست یافت.

تیم کانو دو نفره زنان هفتم شد

روز ششم بازی های آسیایی برای کاروان ایران با فینالیست شدن هدیه خیرآبادی و مریم شورگشتی در رقابت‌های کانو دونفره بانوان آغاز شد. این تیم با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۶ ثانیه و ۳۴۰ هزارم ثانیه در جایگاه نخست نیمه‌نهایی قرار گرفت و راهی فینال شد. در مرحله نهایی، تیم ایران با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۴ ثانیه و ۵۹۸ صدم ثانیه و با اختلاف ۹ ثانیه و ۸۹۸ صدم ثانیه نسبت به قایق صدرنشین، در جایگاه هفتم قرار گرفت.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان