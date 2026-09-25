تیم تپانچه میکس فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، تپانچه میکس کشورمان با ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان با کسب ۵۸۴ امتیاز و شکستن رکورد میکس تپانچه کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی (ارتقای یک امتیازی) در جایگاه دوم مرحله مقدماتی قرار گرفت و راهی فینال شد. هدایت این تیم را مریم سلطانی بر عهده دارد.



در این بخش ۲۱ تیم با هم به رقابت پرداختند و تیم هند به عنوان تیم نخست و تیم های کره جنوبی و اندونزی به عنوان تیم های سوم و چهارم، کنار تیم کشورمان در فینال حضور دارند.



تیم هند نیز با کسب امتیاز ۵۸۷ رکورد تپانچه میکس جهان را شکست.



فینال این رقابت‌ها ساعت ۶:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.