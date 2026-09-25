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۳ مهر ۱۴۰۵، ۵:۰۹

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تیم تپانچه میکس فینالیست شد

تیم تپانچه میکس فینالیست شد

ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان در تیم تپانچه میکس به فینال راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، تپانچه میکس کشورمان با ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان با کسب ۵۸۴ امتیاز و شکستن رکورد میکس تپانچه کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی (ارتقای یک امتیازی) در جایگاه دوم مرحله مقدماتی قرار گرفت و راهی فینال شد. هدایت این تیم را مریم سلطانی بر عهده دارد.

در این بخش ۲۱ تیم با هم به رقابت پرداختند و تیم هند به عنوان تیم نخست و تیم های کره جنوبی و اندونزی به عنوان تیم های سوم و چهارم، کنار تیم کشورمان در فینال حضور دارند.

تیم هند نیز با کسب امتیاز ۵۸۷ رکورد تپانچه میکس جهان را شکست.

فینال این رقابت‌ها ساعت ۶:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6957789

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