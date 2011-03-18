یازدهمین فراخوان چهار فصل تئاتر ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در یازدهمین فراخوان پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران چنین آمده است:
نمایشنامههای متقاطع - که گاه با نمایشنامههای اپیزودیک اشتباه گرفته میشوند - به عنوان یکی از سلیقههای متأخر در درام نویسی روز جهان، طرفدارانی یافته است. این نوع از درام به صورت جسته گریخته در ایران هم تجربه شده، اما گسترش نیافته است. هدف از انتشار این فراخوان و دعوت از هنرمندان مقیم شهرستانها برای طراحی و نوشتن ایدههای متناسب با این فراخوان و تشکیل کارگاههای مربوطه، تعمیق آگاهی علمی نسبت به آن و تحکیم تدقیق تعاریف مستقل آن در مقایسه با نمایشنامههای اپیزودیک است.
در نمایشنامههای متقاطع، چند داستان در مجاورت هم پیش میروند که در نگاه اول به نظر میرسد این داستانها از یکدیگر مستقلاند؛ اما در یک نگاه جامع، مخاطب در مییابد که داستانها در مسیر هم، ادامه هم، موازی هم و البته در نقاطی در دل هم پیش میروند و سرانجام یکدیگر را قطع میکنند. در واقع در آن آثار زمان خاصیت خطی خود را از دست داده و شکلی غیر خطی یافته است.
برای دریافت دقیق مطلب میتوانید به بخش جدید "درباره نویسندگی" که به زمان در درام میپردازد در سایت چهار فصل تئاتر ایران رجوع کنید. از نمونههای چاپ شده ایرانی با همین شکل می توان به نمایشنامه "رویاهای رام نشده" نوشته ایوب آقاخانی اشاره کرد. همچنین فیلمهای خارجی "21 گرم"، "بابل"، "11:14" و فیلمهای ایرانی "کافه ستاره"، "تقاطع" و "دایره زنگی" در حوزه درام مکتوب خود با همین دید شکل گرفتهاند.
علاقهمندان میتوانند طرحهای خود را با توجه به این ویژگیها تا بیستم فروردینماه 90 از طریق بخش ارسال آثار سایت رسمی پروژه دائمی "چهار فصل تئاتر ایران" به هیئت علمی فصل یازدهم برسانند تا نتیجه، پس از بررسیهای مربوطه اعلام شود. علاقهمندان میتوانند از این ساختمان خاص در اثر خود، در ژانرهای مختلف استفاده کنند. به عبارتی - به عنوان مثال - محدودیتی برای کمیک یا تراژیک بودن طرحشان وجود ندارد.
برگزیدگان نهایی فصل یازدهم در زمینه چاپ مورد حمایت مرکز هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران - پس از تصویب شورای پژوهشی انتشارات - قرار خواهند گرفت.
نظر شما