۲۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

450 نفر مسافرین نوروزی کردستان را راهنمایی می کنند

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر کردستان از فعالیت 450 نفر برای راهنمایی مسافرین نوروزی در ایام تعطیلات سال 90 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، آرش لهونی ظهر پنج شنبه در مراسم آغاز به کار طرح راهنمایی مسافرین نوروزی در سنندج، اظهار داشت: در سال جاری و با مشارکت سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کردستان بیش از 450 نفر کار راهنمایی مسافرین نوروزی در این استان را بر عهده دارند.

وی عنوان کرد: جمعیت هلال احمر استان کردستان همگام با سایر نقاط کشور در ایام تعطیلات سال جدید در دو بخش امداد و نجات و راهنمایی مسافرین نوروزی فعالیت می کند و با توجه به اقدامات صورت گرفته زمینه برای ارائه خدمات مناسب به مسافرین نوروزی در این ایام فراهم شده است.

لهونی خاطرنشان کرد: سازمان جوانان جمعیت هلال احمر استان کردستان در ایام تعطیلات سال جدید 25 پست راهنمایی مسافرین نوروزی را در ورودی شهرهای این استان دایر کرده است.

وی عنوان کرد: این پست های راهنمایی مسافرین نوروزی از 26 اسفند ماه سال جاری تا 14 فروردین ماه سال 90 در ورودی شهرهای استان کردستان فعالیت خواهند کرد و با همکاری و مشارکت پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین سایر دستگاه های دولتی راهنمایی های مختلف را به مسافرین نوروزی استان ارائه خواهند داد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان گفت: زمان فعالیت پست های راهنمایی مسافرین نوروزی در استان از هشت صبح تا هشت عصر خواهد بود و تلاش می شود که اقلام مناسب تبلیغی دستگاه ها و سازمان های دولتی به همراه آدرس اماکن دیدنی و اقامتی استان هم به مسافرین نوروزی ارائه شود.

لهونی با اشاره به دیگر فعالیت جمعیت هلال احمر استان کردستان در ایام تعطیلات خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر در کنار این فعالیت، در حوزه امداد جاده ای نیز وظایفی را بر عهده دارد که با توجه به جذب اعتبارات و امکانات جدید نیز شمار پایگاه های امداد جاده ای در استان افزایش پیدا کرده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر 10 پایگاه امداد جاده ای در گردنه های صعب العبور جاده های استان کردستان فعال است و طی یک ماه گذشته علاوه بر امکانات موجود 10 دستگاه آمبولانس جدید نیز برای استان خریداری و برای ایام تعطیلات مورد استفاده قرار می گیرد.

کد مطلب 1276152

