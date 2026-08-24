پروژه فولادسازی شادگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست میز فولاد و آیین افتتاح برخط پروژه فولادسازی شادگان اظهار کرد: یاد و خاطره رهبر شهید و همه مردمی که برای خاک کشور عزیزمان ایران و اسلام خون پاک خود را نثار کردند گرامی می‌داریم.

وی افزود: از همه افرادی که برای این پروژه ملی تلاش کردند قدردانی می‌کنم که با وجود مشکلات موجود امروز این پروژه را به بهره‌برداری رساندند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امیدوارم این پروژه‌ها برای کشور مایه خیر و برکت و برای مجموعه فولاد شادگان مایه افتخار باشد و مجموعه اقتصادی شادگان را ارتقا دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نهایت با دستور وزیر صمت کارخانه فولادسازی شادگان رسماً آغاز به کار کرد و در مدار تولید قرار گرفت.