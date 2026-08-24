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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

پروژه فولادسازی شادگان افتتاح شد

پروژه فولادسازی شادگان افتتاح شد

اهواز - با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، کارخانه فولادسازی شادگان رسماً آغاز به کار کرد و در مدار تولید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست میز فولاد و آیین افتتاح برخط پروژه فولادسازی شادگان اظهار کرد: یاد و خاطره رهبر شهید و همه مردمی که برای خاک کشور عزیزمان ایران و اسلام خون پاک خود را نثار کردند گرامی می‌داریم.

وی افزود: از همه افرادی که برای این پروژه ملی تلاش کردند قدردانی می‌کنم که با وجود مشکلات موجود امروز این پروژه را به بهره‌برداری رساندند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امیدوارم این پروژه‌ها برای کشور مایه خیر و برکت و برای مجموعه فولاد شادگان مایه افتخار باشد و مجموعه اقتصادی شادگان را ارتقا دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نهایت با دستور وزیر صمت کارخانه فولادسازی شادگان رسماً آغاز به کار کرد و در مدار تولید قرار گرفت.

کد مطلب 6926061

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