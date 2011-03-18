"رادیو خاطره" در نوروز 90 بین طبرستانیها می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو خاطره با اهدافی نظیر تجدید خاطره مردم با صدا و برنامه های قدیمی رادیو مازندران، اعتماد سازی رسانه و ارتقاء اعتقاد مردم به رادیو و جلب و جذب شنونده، پرکردن اوقات مردم با یاد آوری و مرور خاطرات و صداهای قدیمی، روزهای شنبه هرهفته میهمان خانه های هم استانی های عزیز خواهد شد.
در روز چهارم اردیبهشت 1319 رادیو در ایران افتتاح شد تا همچون یک دستگاه فرهنگی و آموزشی تعلیمات خود را به گوش شنوندگان برساند.
صدای مرکز مازندران از هفدهم تیر ماه سال 1349 با دارا بودن 16 پرسنل، در خیابان خاقانی ساری فعالیت خود را آغاز کرد.
از آن زمان تاکنون صدها عنوان برنامه از این رادیو تولید و پخش شد. اما تنها برنامه هایی خاص نظیر تی تی های مازندرون، برنامه دهقان، گلبانگ ساحل و چند برنامه ی دیگر جاودانه شده اند.
دو ارتقاء سمت درصداوسیمای مازندران
چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با هدف شناسایی و حمایت از گروه های برتر و فعال دانشگاهی در حوزه تئاتر، تولید آثار فاخر و ارزشمند با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی ، نگاهی علمی و آکادمیک به هنر تئاتر، ارتباط موثر با گروه ها و جشنواره های خارجی در جهت رشد تئوری و عملی تئاتر دانشگاهی ایران، تاکید بر پژوهش و آموزش در حوزه تئاتر ، تعامل با تئاتر حرفه ای و ایجاد بستر مناسب برای معرفی نیروهای جوان و خلاق به تئاتر کشور در اردیبهشت ماه 90 برگزار خواهد شد.
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