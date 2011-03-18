"رادیو خاطره" در نوروز 90 بین طبرستانیها می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو خاطره با اهدافی نظیر تجدید خاطره مردم با صدا و برنامه های قدیمی رادیو مازندران، اعتماد سازی رسانه و ارتقاء اعتقاد مردم به رادیو و جلب و جذب شنونده، پرکردن اوقات مردم با یاد آوری و مرور خاطرات و صداهای قدیمی، روزهای شنبه هرهفته میهمان خانه های هم استانی های عزیز خواهد شد.

در روز چهارم اردیبهشت 1319 رادیو در ایران افتتاح شد تا همچون یک دستگاه فرهنگی و آموزشی تعلیمات خود را به گوش شنوندگان برساند.

صدای مرکز مازندران از هفدهم تیر ماه سال 1349 با دارا بودن 16 پرسنل، در خیابان خاقانی ساری فعالیت خود را آغاز کرد.

از آن زمان تاکنون صدها عنوان برنامه از این رادیو تولید و پخش شد. اما تنها برنامه هایی خاص نظیر تی تی های مازندرون، برنامه دهقان، گلبانگ ساحل و چند برنامه ی دیگر جاودانه شده اند.

دو ارتقاء سمت درصداوسیمای مازندران

در حکمی از سوی بهرام حمیدی مدیرکل صدا و سیمای مازندران، سید حسین حسینی به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت شبکه طبرستان منصوب شد.

حوزه مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی مرکز بر اساس ساختار جدید به معاونت برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای مازندران تغییر ساختار پیدا کرد و براین اساس، حوزه رفاه و امور اجتماعی مرکز از جایگاه مسئول به مدیریت تغییر ساختار داد. محمد حسین نوع پرور در حکمی از سوی مدیرکل مرکز، به عنوان مدیررفاه و اموراجتماعی مازندران منصوب شد.

درخشش "چشم درغبار" در جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی

نمایش رادیویی " چشم در غبار " کار مشترکی است از وفا مصطفی پور کیاسری و سید مبین بوی افراز که با شرکت در چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، جزوسومین انتخابی در نتایج بازشنوایی آثار بخش مسابقه نمایش های رادیویی شد.

نمایش رادیویی چشم در غبار به تهیه کنندگی جعفرعلی پور و نویسندگی وفا مصطفی پور از 24 الی 31 اردیبهشت ماه 90 در چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی برای مسابقات نهایی بر روی صحنه به صورت زنده به اجرا در خواهد آمد.



چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با هدف شناسایی و حمایت از گروه های برتر و فعال دانشگاهی در حوزه تئاتر، تولید آثار فاخر و ارزشمند با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی ، نگاهی علمی و آکادمیک به هنر تئاتر، ارتباط موثر با گروه ها و جشنواره های خارجی در جهت رشد تئوری و عملی تئاتر دانشگاهی ایران، تاکید بر پژوهش و آموزش در حوزه تئاتر ، تعامل با تئاتر حرفه ای و ایجاد بستر مناسب برای معرفی نیروهای جوان و خلاق به تئاتر کشور در اردیبهشت ماه 90 برگزار خواهد شد.

