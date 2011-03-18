داوران "هفت اقلیم" معرفی شدند/ 29 اسفند پایان مهلت دریافت آثار

خسرو عباسی خودلان دبیر نخستین جایزه ادبی "هفت اقلیم" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آخرین مهلت دریافت آثار نخستین جایزه ادبی "هفت اقلیم" 29 اسفندماه است که این زمان هم تمدید نخواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به 300 داستان کوتاه از نویسندگان مختلف به دستمان رسیده که یک انتخاب اولیه همزمان با دریافت آثار انجام می‌گیرد و سپس داوری اولیه را داریم که از بین همه آثار رسیده 70 داستان برتر به مرحله نهایی می‌رسد.

دبیر جایزه "هفت اقلیم" با اشاره به اینکه در پایان 7 برگزیده انتخاب خواهند شد، خبر داد: داوران مرحله نهایی جایزه علیرضا محمودی ایرانمهر، حسن محمودی و کامران محمدی هستند و اسامی داوران مرحله اولیه نیز پس از پایان مهلت دریافت آثار اعلام خواهد شد.

وی اضافه کرد: امسال و در نخستین دوره جایزه ویژه داستان‌های کوتاه منتشر نشده برگزار می‌شود ولی در نظر داریم از سال آینده بخش ویژه رمان و مجموعه داستان‌های منتشر شده را داشته باشیم که برترین کتاب‌های سال 89 در حوزه رمان و مجموعه داستان را انتخاب خواهیم کرد.

این جایزه خصوصی و توسط 7 نفر از داستان‌نویسان در استان‌های مختلف کشور( آیت دولتشاه، خسرو عباسی، کرم رضا دریکوندی، خلیل رشنوی، کامران جباری، مریم دلبازی و علی اصغر حسینی‌خواه) سازماندهی شده است.