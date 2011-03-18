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۲۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

داوران "هفت اقلیم" معرفی شدند/ 29 اسفند پایان مهلت دریافت آثار

داوران "هفت اقلیم" معرفی شدند/ 29 اسفند پایان مهلت دریافت آثار

دبیر جایزه ادبی "هفت اقلیم" با معرفی داوران مرحله نهایی این جایزه از پایان مهلت دریافت آثار در 29 اسفندماه سالجاری خبر داد.

خسرو عباسی خودلان دبیر نخستین جایزه ادبی "هفت اقلیم" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آخرین مهلت دریافت آثار نخستین جایزه ادبی "هفت اقلیم" 29 اسفندماه است که این زمان هم تمدید نخواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به 300 داستان کوتاه از نویسندگان مختلف به دستمان رسیده که یک انتخاب اولیه همزمان با دریافت آثار انجام می‌گیرد و سپس داوری اولیه را داریم که از بین همه آثار رسیده 70 داستان برتر به مرحله نهایی می‌رسد.  

دبیر جایزه "هفت اقلیم" با اشاره به اینکه در پایان 7 برگزیده انتخاب خواهند شد، خبر داد: داوران مرحله نهایی جایزه علیرضا محمودی ایرانمهر، حسن محمودی و کامران محمدی هستند و اسامی داوران مرحله اولیه نیز پس از پایان مهلت دریافت آثار اعلام خواهد شد. 

وی اضافه کرد: امسال و در نخستین دوره جایزه ویژه داستان‌های کوتاه منتشر نشده برگزار می‌شود ولی در نظر داریم از سال آینده بخش ویژه رمان و مجموعه داستان‌های منتشر شده را داشته باشیم که برترین کتاب‌های سال 89 در حوزه رمان و مجموعه داستان را انتخاب خواهیم کرد.

این جایزه خصوصی و توسط 7 نفر از داستان‌نویسان در استان‌های مختلف کشور( آیت دولتشاه، خسرو عباسی، کرم رضا دریکوندی، خلیل رشنوی، کامران جباری، مریم دلبازی و علی اصغر حسینی‌خواه) سازماندهی شده است.

کد مطلب 1276293

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