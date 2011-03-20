  1. استانها
  2. لرستان
۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۰

سرهنگ علیزاده:

تمهیدات انتظامی برای آرامش مسافران نوروزی در لرستان اندیشیده شد

تمهیدات انتظامی برای آرامش مسافران نوروزی در لرستان اندیشیده شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی لرستان گفت: با تمهیدات امنیتی، انتظامی، خدماتی و قضایی در نظر گرفته شده بستر های لازم جهت برقراری آرامش خاطر مسافران نوروزی فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ کاظم علیزاده در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به منظور رفاه حال مسافران، طرح سلامت نوروزی با همکاری ادارات و نهادهای مرتبط در سه محور انتظامی، اجتماعی و ترافیکی از 25 اسفند شروع و تا 15 فروردین سال 90 به طور هماهنگ و شبانه روزی این طرح با همکاری و تعامل دنبال خواهد شد.

راه اندازی 58 چادر و کانکس در نقاط مختلف شهر

وی خاطرنشان کرد: پلیس برابر وظایف ذاتی خود در ابعاد امنیتی، انتظامی، خدماتی و قضایی با بکارگیری کلیه توان و امکانات و استفاده از نیروهای ستادی و مراکز آموزشی و تلاش شبانه روزی امنیت پایدار برای شهروندان و مسافران نورزی تامین خواهد کرد.

فرمانده نیروی انتظامی لرستان تصریح کرد: با افزایش گشت های محسوس و نامحسوس در سطح جاده ها و سطح خیابان ها، تقویت گشت های کلانتری و پاسگاه ها اعم از خودرویی، موتوری و پیاده تمهیدات لازم برای پیشگیری از سرقت، تصادفات جاده ای و برقراری هر چه بیشتر امنیت فراهم شده است.

سرهنگ علیزاده افزود: در این ایام پلیس های تخصصی نیز برابر شرح وظایف جهت همکاری با کلانتری و پاسگاه ها با برپایی 58 چادر و کانکس در نقاط مختلف شهر و محور های مواصلاتی شهرها انجام وظیفه خواهند کرد.

کنترل مجرمان سابقه دار در ایام تعطیلات نوروزی

فرمانده انتظامی استان لرستان یادآور شد: با هماهنگی دستگاه قضایی و سازمان زندان ها، مجرمان حرفه ای از قبیل سارقان منازل، خودرو، مغازه و... که در حبس هستند به آنها مرخصی داده نمی شود و لیست کسانی که محکومیت آنها تمام شده است در اختیار پلیس قرار داده شده تا در این مدت تحت کنترل قرار گیرند.

وی افزود: بمنظور تکریم از ارباب رجوع و برخورد مناسب، دوره های آموزشی با بهره گیری از اساتید دانشگاهی و ناجا برای کارکنانی که مستقیم با جرائم سر کار دارند برگزار شده است تا در برخورد با رعایت اخلاق و حقوق شهروندان، با خدمات دهی بی منت انجام وظیفه کنند.

سرهنگ علیزاده افزود: همچنین رانندگان بخاطر حفظ جان خود و دیگران در حین رانندگی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و سرعت مطمئنه توجه ویژه داشته باشند.

فرمانده نیروی انتظامی لرستان یادآور شد: در گام اول انتظار این است که مردم خودشان پلیس خود باشند زیرا هر انسانی دارای اندیشه است و در حفاظت از جان و مال خود فکر می کند و در گام بعدی هم برخورد پلیس است که با هنجار شکنان و افرادی که نسبت به رعایت قوانین و مقررات راهنمای و رانندگی درون و برون شهری بی توجه باشند حتما برخورد خواهد شد و خودروی آنان به پارکینگ منتقل می شود.

کد مطلب 1276340

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه