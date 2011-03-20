تمهیدات انتظامی برای آرامش مسافران نوروزی در لرستان اندیشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ کاظم علیزاده در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به منظور رفاه حال مسافران، طرح سلامت نوروزی با همکاری ادارات و نهادهای مرتبط در سه محور انتظامی، اجتماعی و ترافیکی از 25 اسفند شروع و تا 15 فروردین سال 90 به طور هماهنگ و شبانه روزی این طرح با همکاری و تعامل دنبال خواهد شد.

راه اندازی 58 چادر و کانکس در نقاط مختلف شهر

وی خاطرنشان کرد: پلیس برابر وظایف ذاتی خود در ابعاد امنیتی، انتظامی، خدماتی و قضایی با بکارگیری کلیه توان و امکانات و استفاده از نیروهای ستادی و مراکز آموزشی و تلاش شبانه روزی امنیت پایدار برای شهروندان و مسافران نورزی تامین خواهد کرد.

فرمانده نیروی انتظامی لرستان تصریح کرد: با افزایش گشت های محسوس و نامحسوس در سطح جاده ها و سطح خیابان ها، تقویت گشت های کلانتری و پاسگاه ها اعم از خودرویی، موتوری و پیاده تمهیدات لازم برای پیشگیری از سرقت، تصادفات جاده ای و برقراری هر چه بیشتر امنیت فراهم شده است.

سرهنگ علیزاده افزود: در این ایام پلیس های تخصصی نیز برابر شرح وظایف جهت همکاری با کلانتری و پاسگاه ها با برپایی 58 چادر و کانکس در نقاط مختلف شهر و محور های مواصلاتی شهرها انجام وظیفه خواهند کرد.

کنترل مجرمان سابقه دار در ایام تعطیلات نوروزی

فرمانده انتظامی استان لرستان یادآور شد: با هماهنگی دستگاه قضایی و سازمان زندان ها، مجرمان حرفه ای از قبیل سارقان منازل، خودرو، مغازه و... که در حبس هستند به آنها مرخصی داده نمی شود و لیست کسانی که محکومیت آنها تمام شده است در اختیار پلیس قرار داده شده تا در این مدت تحت کنترل قرار گیرند.

وی افزود: بمنظور تکریم از ارباب رجوع و برخورد مناسب، دوره های آموزشی با بهره گیری از اساتید دانشگاهی و ناجا برای کارکنانی که مستقیم با جرائم سر کار دارند برگزار شده است تا در برخورد با رعایت اخلاق و حقوق شهروندان، با خدمات دهی بی منت انجام وظیفه کنند.

سرهنگ علیزاده افزود: همچنین رانندگان بخاطر حفظ جان خود و دیگران در حین رانندگی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و سرعت مطمئنه توجه ویژه داشته باشند.

فرمانده نیروی انتظامی لرستان یادآور شد: در گام اول انتظار این است که مردم خودشان پلیس خود باشند زیرا هر انسانی دارای اندیشه است و در حفاظت از جان و مال خود فکر می کند و در گام بعدی هم برخورد پلیس است که با هنجار شکنان و افرادی که نسبت به رعایت قوانین و مقررات راهنمای و رانندگی درون و برون شهری بی توجه باشند حتما برخورد خواهد شد و خودروی آنان به پارکینگ منتقل می شود.