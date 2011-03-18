بحرینی ها باید در اوضاع بدتر نیز همچنان مقاومت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های آخرین نماز جمعه سال 89 در جمع نمازگزاران ضمن دعوت به تقوای الهی با مروری بر حوادث کشورهای عربی اظهار داشت: دل و ایمان همگان شهادت می دهد که اگر مردمان این کشورها مقاومت کنند به پیروزی می رسند.

وی با اشاره به حوادث بحرین و لیبی افزود: فاجعه ای که در بحرین دارد اتفاق می افتد به مراتب سنگین تر از حوادث لیبی است.

کازرونی یادآور شد: در حال حاضر عربستان صعودی و امارات هم وارد این کشور شده اند و دارند قتل عام می کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: بحرینی ها باید همچنان مقاومت و ایستادگی کنند و این در حالیست که ممکن است وضعیت دلخراش تری دراین کشور رخ دهد.

پیروزی مردم بحرین حتمی است

وی تاکید کرد: خداوند وعده پیروزی به اهل مقاومت در برابر ظلم داده است و بحرینی ها ضمن مقاوت و ایستادگی باید بدانند پیروزی آنها حتمی است.

کازرونی بیان کرد: کمک به بحرینیها وظیفه همگانی است و شرکت در راهپیمایی و محکومیت کشتار در این کشور حداقل کاری است که می توانیم انجام دهیم.

وی عنوان کرد: نباید اجازه بدهیم عربستانیها و اماراتیها خون مسلمانان را بریزند و در این راستا دیپلماسی کشور نیز در محکومیت این اقدامات فعال شده است.

امام جمعه کرج با بیان اینکه بحرین سرزمین رجال بزرگ شیعه است، حمایت از مردم این کشور را تکلیفی بزرگ برشمرد.