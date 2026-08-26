کاروند: ۲۸ هکتار از اراضی موقوفه کردستان به نهضت ملی مسکن اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد کاروند پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های کردستان با اشاره به فرا رسیدن هفته وقف اظهار کرد: هفته وقف از هفتم تا چهاردهم شهریور برگزار می‌شود و شعار امسال این ایام میراث ماندگار، آینده پایدار است.

وی با بیان اینکه وقف میراثی ماندگار از واقفانی است که امروز در میان ما حضور ندارند، افزود: سازمان اوقاف خود را اختیاردار موقوفات نمی‌داند بلکه امانتدار این میراث است و باید تلاش شود این امانت به بهترین شکل حفظ و در مسیر نیت واقفان مورد استفاده قرار گیرد.

۲۱۶ هزار موقوفه در کشور ثبت شده است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به گستردگی حوزه وقف در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۲۱۶ هزار موقوفه و یک میلیون و ۵۰۰ هزار رقبه در کشور وجود دارد.

کاروند ادامه داد: برای این موقوفات حدود ۸۰۰ نوع نیت واقف شناسایی شده است و برخلاف تصور عمومی، وقف تنها به مسجد، روضه‌خوانی و امور مذهبی محدود نمی‌شود و بخش قابل توجهی از نیت‌ها به مسائل اجتماعی اختصاص دارد.

وی تصریح کرد: اشتغال، تحصیل، درمان و سایر نیازهای جامعه می‌تواند در چارچوب نیت واقفان مورد توجه قرار گیرد و تلاش ما این است که این نگاه در جامعه تقویت شود تا وقف به یک حوزه خاص محدود نشود.

۹۳۰ موقوفه منفعتی در کردستان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان در ادامه به وضعیت موقوفات استان اشاره کرد و گفت: در کردستان ۹۳۰ موقوفه منفعتی وجود دارد که دارای درآمد هستند و می‌توان از ظرفیت آنها برای اجرای نیت واقفان و ارائه خدمات استفاده کرد.

کاروند با اشاره به تفاوت موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی افزود: در موقوفات متصرفی، مدیریت با سازمان اوقاف است، اما در موقوفات غیرمتصرفی تولیت به اشخاص واگذار شده و سازمان اوقاف نقش نظارتی دارد.

وی با بیان اینکه در استان حدود ۱۱۰ متولی موقوفات غیرمتصرفی فعالیت دارند، گفت: در این موارد سازمان اوقاف نمی‌تواند به صورت مستقیم در مدیریت موقوفه دخالت کند و اختیارات قانونی سازمان در چارچوب نظارت تعریف شده است.

عزل متولی موقوفه تنها از مسیر قانونی امکان‌پذیر است

کاروند درباره حدود نظارت سازمان اوقاف بر موقوفات غیرمتصرفی اظهار کرد: اگر متولی یک موقوفه در مدیریت خود کوتاهی کند، اداره اوقاف نمی‌تواند رأساً او را جابه‌جا یا عزل کند و باید موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

وی افزود: عزل متولی یا تعیین امین برای موقوفه شرایط قانونی خاص خود را دارد و در صورت اثبات افراط یا تفریط، اقدامات لازم از مسیر قانونی انجام می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و تثبیت مالکیت موقوفات را از وظایف مهم این سازمان دانست و گفت: در حال حاضر ۴۸۰ پرونده حقوقی جاری در استان وجود دارد که این پرونده‌ها در مراحل مختلف رسیدگی از جمله کارشناسی، بدوی و تجدیدنظر قرار دارند.

کاروند اضافه کرد: اوقاف برای پیگیری این پرونده‌ها از ظرفیت ۱۰ وکیل استفاده می‌کند و تلاش بر این است که از حقوق موقوفات صیانت شود.

وی با اشاره به نیروی انسانی مجموعه اوقاف کردستان گفت: مجموع نیروهای اداره کل و ادارات شهرستانی اوقاف استان ۶۳ نفر است و در کنار این مجموعه، ۳۱ نفر نیز به عنوان امین موقوفات در چارچوب ماده ۵ قانون اوقاف فعالیت می‌کنند.

۸ هزار و ۷۱۰ سند مالکیت برای موقوفات اخذ شده است

کاروند با اشاره به موضوع تثبیت مالکیت موقوفات اظهار کرد: یکی از وظایف مهم سازمان اوقاف، اخذ سند مالکیت برای موقوفات است و با توجه به قانون الزام، این موضوع با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی افزود: تاکنون در مجموع ۸ هزار و ۷۱۰ سند مالکیت برای موقوفات اخذ شده و حدود سه درصد از اسناد مورد نیاز باقی مانده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان خاطرنشان کرد: بخش عمده موارد باقی‌مانده دارای مشکلات و اختلافات حقوقی است و تلاش می‌کنیم این میزان نیز تعیین تکلیف و به صفر نزدیک شود.

هزینه‌کرد ۴۳.۷ میلیارد تومان برای مساجد

کاروند با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مساجد گفت: طی یک سال گذشته از محل موقوفات مرتبط با مساجد حدود ۴۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای امور عمرانی و هزینه‌های جاری از جمله حقوق امام جماعت و خادم مساجد هزینه شده است.

وی ادامه داد: در همین مدت ۵۹ مسجد استان نیز در بخش تعمیرات جزئی و کلی مورد رسیدگی قرار گرفته یا عملیات تعمیر آنها در حال انجام است.

حمایت از روحانیون روستاها در شرایط جنگی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به شرایط جنگی اخیر اظهار کرد: در این مدت تلاش شد در چارچوب نیت واقفان، حمایت‌های لازم از اقشار مختلف انجام شود.

کاروند افزود: حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نفر از روحانیون روستاها، به‌جز افرادی که از محل موقوفات مسجد درآمد داشتند، در حد توان مورد مساعدت قرار گرفتند.

وی همچنین به اجرای برنامه‌های حمایتی در حوزه سلامت و معیشت اشاره کرد و گفت: در مقاطعی از جمله اسفند و اردیبهشت، اجرای نیت واقفان در حوزه سلامت و توزیع سبدهای کالا با جدیت بیشتری دنبال شد.

تلاش برای افزایش بهره‌وری اقتصادی موقوفات

کاروند یکی از رویکردهای سال‌های اخیر اوقاف را افزایش بهره‌وری موقوفات عنوان کرد و گفت: تلاش کرده‌ایم درآمد موقوفات صرفاً از محل اجاره‌داری تأمین نشود و پروژه‌هایی تعریف شود که علاوه بر ایجاد درآمد، آثار اجتماعی نیز برای مردم داشته باشد.

وی افزود: ساختمان پزشکان سنندج در حال بهره‌برداری است و پروژه ساختمان پزشکان مریوان نیز حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان ادامه داد: در شهرستان بیجار نیز یک بازارچه به بهره‌برداری رسیده و هدف از اجرای چنین طرح‌هایی این است که موقوفات ضمن ایجاد درآمد پایدار، در مسیر رفع نیازهای جامعه نیز قرار گیرند.

اختصاص ۲۸ هکتار از اراضی موقوفه برای نهضت ملی مسکن

کاروند با اشاره به همکاری اوقاف با دستگاه‌های اجرایی استان گفت: در ماه‌های اخیر تفاهم‌نامه‌هایی با میراث فرهنگی، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و منابع طبیعی برای کاهش اختلافات و استفاده بهتر از ظرفیت موقوفات منعقد شده است.

وی افزود: یکی از این تفاهم‌ها مربوط به نهضت ملی مسکن است و تاکنون ۲۸ هکتار از اراضی موقوفه استان برای اجرای این طرح وارد مرحله اجرا شده و در اختیار مجموعه متولی مسکن قرار گرفته است.

فعالیت شورای امور خیریه برای حمایت از نیازمندان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان از راه‌اندازی شورای امور خیریه به عنوان یکی از اقدامات جدید این مجموعه نام برد و گفت: این شورا با استفاده از ظرفیت خیرین، زمینه ارتباط میان افراد توانمند و خانواده‌های نیازمند را فراهم کرده است.

کاروند تصریح کرد: بخشی از خیرین این شورا شناخته‌شده و بخشی دیگر گمنام هستند و تلاش شده اعتماد خیرین برای ارائه کمک‌های هدفمند به نیازمندان جلب شود.

وی افزود: در ماه‌های گذشته یک مورد اشتغال‌زایی از محل این ظرفیت انجام شده و در پنج دوره نیز برای ۴۱ نفر کمک‌های حمایتی در حوزه اشتغال ارائه شده است.

کاروند ادامه داد: همچنین حدود یک‌هزار نفر از طریق این شورا در زمینه اهدای کفش و لباس مورد حمایت قرار گرفته‌اند و برای ۵۰ مورد نیز وسایل ضروری مانند بخاری و یخچال تأمین شده است.

وی با اشاره به نزدیک شدن سال تحصیلی جدید گفت: مقدمات تهیه یک‌هزار بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان نیازمند فراهم شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان افزود: این بسته‌ها شامل کیف و اقلام مورد نیاز تحصیل است و در برخی شهرستان‌ها کفش نیز به این مجموعه اضافه شده و تلاش می‌شود بخش عمده این کمک‌ها پیش از آغاز سال تحصیلی توزیع شود.

کاروند با اشاره به فعالیت‌های قرآنی اوقاف اظهار کرد: مسابقات قرآن کریم یکی از برنامه‌های مهم این سازمان است و سال گذشته استان کردستان میزبان مرحله کشوری این مسابقات بود.

وی افزود: در راستای حمایت از برگزیدگان مسابقات، یک قطعه زمین به ارزش حدود پنج میلیارد تومان به یکی از حافظان و برگزیدگان قرآنی استان اهدا شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان خاطرنشان کرد: امیدواریم این حمایت‌ها زمینه حضور و موفقیت بیشتر استعدادهای قرآنی استان را در مراحل ملی و بین‌المللی فراهم کند.

حمایت از ۱۱۰ جوان نخبه در مرکز فناوری و دانش‌بنیان

کاروند در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت مرکز فناوری و دانش‌بنیان اوقاف در کردستان اشاره کرد و گفت: این مرکز اگرچه نوپا است، اما ظرفیت قابل توجهی دارد و حدود ۱۱۰ جوان نخبه استان در آن فعالیت می‌کنند.

وی از رسانه‌ها خواست با حضور در این مرکز، ظرفیت‌های جوانان فعال در حوزه برنامه‌نویسی و فعالیت‌های دانش‌بنیان را معرفی کنند و افزود: حمایت از این مجموعه نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مختلف استان است.

اجرای برنامه‌های متنوع در هفته وقف

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان در پایان به برنامه‌های هفته وقف اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه در شهرستان‌های مختلف، راه‌اندازی ایستگاه‌های سلامت، ارائه خدمات درمانی، برگزاری همایش یاوران وقف، محافل قرآنی، تجلیل از خانواده شهدا و اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی از جمله برنامه‌های این هفته است.

کاروند افزود: در مساجدی که دارای موقوفات درآمدزا هستند نیز برای برگزاری برنامه‌های هفته وحدت و جشن‌های مولود پیامبر اکرم(ص) حمایت‌های لازم انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین اقدام در هفته وقف، اجرای نیت واقفان است و تلاش می‌کنیم در هر شهرستان، درآمد موجود در موقوفات مطابق با نیت واقف هزینه و آثار آن برای مردم ملموس شود.

وی همچنین از ثبت وقف جدید در استان طی سالجاری خبر داد و گفت: امسال ۲۹ وقف جدید در کردستان به ثبت رسیده است.