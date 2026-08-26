تولید بنزین ۱۲ میلیون لیتر افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدصادق عظیمی‌فر با اشاره به برنامه توسعه ظرفیت پالایشی کشور بیان کرد: با بهره‌برداری از دو پالایشگاه جدید آدیش جنوبی و مهر خلیج فارس تا پایان سال، تولید بنزین کشور روزانه حدود ۱۲ میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: این میزان افزایش تولید معادل حدود ۹ درصد مصرف بنزین کشور است و می‌تواند ظرفیت تولید و تأمین این فرآورده راهبردی را تقویت کند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره آخرین وضعیت پالایشگاه‌های جدید گفت: پالایشگاه آدیش جنوبی هم‌اکنون در حال دریافت خوراک است و فرایند بهره‌برداری از آن در حال انجام است. پالایشگاه مهر خلیج فارس نیز براساس برنامه، تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

افزایش ظرفیت پالایشی ۱۸۰ هزار بشکه‌ای

عظیمی‌فر مجموع ظرفیت پالایشی این دو مجموعه را حدود ۱۸۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد و گفت: بهره‌برداری از این پالایشگاه‌ها افزون‌بر افزایش تولید بنزین، به افزایش تولید نفت‌گاز نیز کمک خواهد کرد.

وی تصریح کرد: این دو پالایشگاه درمجموع روزانه حدود ۱۲ میلیون لیتر بنزین و حدود ۵ میلیون لیتر نفت‌گاز تولید می‌کنند که به سبد تولیدات پالایشی کشور افزوده خواهد شد.