به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله میر ابراهیمی در قبل از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: همه ساله در روزهای پایانی سال مقادیر قابل توجهی به حجم تولید زباله شهر افزوده میشود که بیشتر این پسماندها، خشک و قابل بازیافت هستند که باید با مدیریت صحیح این مواد زائد قابل بازیافت را به چرخه مصرف بازگرداند.
برگزاری جشن ماهی گلی با هدف ترویج فرهنگ جدا سازی پسماندهای خشک از مبداء
وی در ادامه بیان داشت: بر این اساس سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم در راستای طرح استقبال از بهار و با هدف ترویج فرهنگ جدا سازی پسماندهای خشک از مبداء، جشنی با عنوان «جشن ماهی گلی» در قم اجرا میکند.
میرابراهیمی افزود: این جشن در در قالب طرح تعویض پسماند خشک با ماهی قرمز در قم به اجرا گذاشته میشود و در ازای تحویل پسماندهای خشک قابل بازیافت شهروندان، ماهی قرمز اهداء میگردد.
استقرار ۲ ایستگاه تفکیک زباله در منطقه ۳ قم به عنوان ناحیه پایلوت
وی در بخش دیگری از سخنان خود از استقرار دو ایستگاه تفکیک زباله در منطقه ۳ شهرداری قم به عنوان ناحیه پاپلوت خبر داد و اظهار داشت: در شهر قم روزانه ۶۴۰ تن پسماند تولید میشود که از این میزان ۱۰۰ تن آن پسماند خشک ارزشمند است که باید با آموزش و ترویج فرهنگ جدا سازی پسماندهای خشک ازتر در منازل، از پسماندهای ارزشمند استفاده مجدد گردد.
اجرای طرح تفکیک زباله در منطقه ۴ قم از سال آینده
مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم تصریح کرد: طرح تفکیک از مبداء در سال آینده در منطقه ۴ و در فازهای بعدی کل شهر قم اجراءخواهد شد.
زمان اجرای طرح تا ۲۹ اسفندماه
وی افزود: این طرح از روز پنجشنبه ۲۶ اسفند ماه بمدت ۴ روز انجام میپذیرد و شهروندان میتوانند با مراجعه به دو ایستگاه واقع در بلوار امام موسی صدر مقابل سازمان بازیافت و خیابان هفت تیر بوستان حضرت ابوالفضل (ع) از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۸ عصر با تحویل پسماندهای خشک، ماهی قرمز هفت سین خود را هدیه بگیرند.
میر ابراهیمی در پایان خاطر نشان کرد: عموم شهروندان میتوانند با ارائه پسماندههای خشک خود در روزهای مذکور به کاهش تولید زبالههای دفنی در شهر قم کمک شایانی کنند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم گفت: در راستای طرح استقبال از بهار و با هدف ترویج فرهنگ جدا سازی پسماندهای خشک از مبداء، طرح تعویض پسماند خشک با ماهی قرمز در قم اجرا میشود.
