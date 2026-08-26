خبرگزاری مهر- گروه استان ها: استان ایلام با برخورداری از طبیعت بکر، کوهستانهای چشمنواز، چشمهها، تنگهها و آثار تاریخی متعدد، یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری در غرب کشور به شمار میرود؛ ظرفیتی که در صورت توسعه زیرساختها و معرفی هدفمند، میتواند به رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در مناطق مختلف استان کمک کند.
در این میان، شهرستان آبدانان با جاذبههای طبیعی کمنظیر خود، جایگاه ویژهای در نقشه گردشگری ایلام دارد. دریاچههای دوقلوی سیاهگاو، از جمله شگفتیهای طبیعی این شهرستان هستند که هر ساله گردشگران و طبیعتدوستان بسیاری را به سوی خود میکشانند.
این دو دریاچه که به دلیل شکل هلالی و شباهت آن به شاخ گاو، «سیاهگاو» نام گرفتهاند، در میان دشتها و ارتفاعات منطقه قرار گرفتهاند و به واسطه آب زلال، عمق قابل توجه و طبیعت پیرامونی، یکی از خاصترین جاذبههای طبیعی استان محسوب میشوند.
اقدامات میراث فرهنگی برای توسعه زیرساختهای گردشگری ایلام
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، دریاچههای دوقلوی سیاهگاو آبدانان را یکی از نادرترین و شگفتانگیزترین پدیدههای طبیعی کشور دانست و اظهار کرد: این منطقه با چشماندازهای بکر و منحصربهفرد خود، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری استان ایلام را دارد.
فرزاد شریفی افزود: دریاچههای سیاهگاو شامل دو دریاچه یا چشمه بالادست و پاییندست هستند که عمق هر کدام بیش از ۲۰ متر است و از طریق یک کانال رودخانهای به طول حدود ۱۰ متر به یکدیگر متصل میشوند.
مدیرکل میراث فرهنگی ایلام ادامه داد: زلالی و شفافیت آب این دریاچهها به اندازهای است که در بخشهایی از آن، عمق قابل توجه آب و آبزیان موجود در دریاچه قابل مشاهده است؛ ویژگیای که جلوهای متفاوت از یک آکواریوم طبیعی را برای گردشگران ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه این منطقه گردشگری، گفت: عملیات محوطهسازی، بهسازی و راه دسترسی دریاچههای دوقلوی سیاهگاو با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی انجام شده است.
به گفته وی، اجرای این طرحها گامی مؤثر برای تسهیل حضور گردشگران، افزایش ماندگاری مسافران و ایجاد زمینه اشتغال غیرمستقیم برای مردم منطقه خواهد بود.
سیاهگاو پیشران گردشگری آبدانان در انتظار تکمیل زیرساختها
فرماندار آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر طبیعی، تاریخی و فرهنگی این شهرستان گفت: دریاچههای دوقلوی سیاهگاو، یکی از مهمترین جاذبههای طبیعی غرب کشور و ظرفیتی ارزشمند برای رونق گردشگری، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی منطقه است.
بهزاد نورمحمدی عنوان کرد: آبدانان از شهرستانهای برخوردار استان ایلام در حوزه گردشگری است و وجود جاذبههایی مانند دریاچههای دوقلوی سیاهگاو، تنگهها، چشمهها، مناطق کوهستانی، طبیعت بکر، آثار تاریخی و فرهنگ غنی عشایری، زمینه مناسبی برای جذب گردشگر فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه سیاهگاو تنها یک جاذبه طبیعی نیست، افزود: این پدیده کمنظیر میتواند به محور توسعه گردشگری آبدانان تبدیل شود؛ چراکه حضور گردشگران در منطقه، علاوه بر معرفی داشتههای شهرستان، زمینه اشتغال جوانان و رونق کسبوکارهای محلی را فراهم میکند.
فرماندار آبدانان گفت: توسعه گردشگری در سیاهگاو نیازمند تکمیل زیرساختهای لازم از جمله بهبود راه دسترسی، ایجاد امکانات رفاهی و بهداشتی، تأمین خدمات اقامتی، نصب تابلوهای معرفی و ساماندهی محیط پیرامونی است.
نورمحمدی با تأکید بر ضرورت حفاظت از این ظرفیت طبیعی بیان کرد: هرگونه اقدام عمرانی و گردشگری در منطقه سیاهگاو باید با رعایت ملاحظات زیستمحیطی انجام شود؛ چراکه حفظ طبیعت بکر و ویژگیهای منحصربهفرد این دریاچهها، شرط اصلی ماندگاری و توسعه پایدار گردشگری در منطقه است.
وی نقش سرمایهگذاری بخش خصوصی را در رونق گردشگری آبدانان مهم دانست و افزود: اعتبارات دولتی به تنهایی پاسخگوی همه نیازهای این بخش نیست و باید زمینه حضور سرمایهگذاران در ایجاد اقامتگاههای بومگردی، مجموعههای رفاهی، خدمات گردشگری و عرضه صنایعدستی و محصولات محلی فراهم شود.
فرماندار آبدانان ادامه داد: توسعه گردشگری میتواند برای روستاها و جوامع محلی اطراف جاذبههای طبیعی، درآمد پایدار ایجاد کند و جوانان منطقه را در بخشهایی مانند راهنمای گردشگری، اقامتگاهداری، صنایعدستی، فروش محصولات بومی و خدمات پذیرایی وارد چرخه اشتغال کند.
وی همچنین بر ضرورت معرفی رسانهای ظرفیتهای شهرستان تأکید کرد و گفت: سیاهگاو و دیگر جاذبههای آبدانان باید در سطح ملی بهدرستی معرفی شوند. در کنار تبلیغ و اطلاعرسانی، فرهنگسازی برای حفاظت از طبیعت و رعایت مسئولیت گردشگران نیز ضروری است.
نورمحمدی خاطرنشان کرد: هدف مدیریت شهرستان این است که آبدانان از یک مسیر عبوری به مقصدی برای گردشگران تبدیل شود؛ هدفی که با همافزایی دستگاههای اجرایی، مشارکت مردم محلی، حمایت از سرمایهگذاران و تکمیل زیرساختها دستیافتنی خواهد بود.
سیاهگاو امروز فقط یک منظره طبیعی چشمنواز نیست؛ این دریاچههای دوقلو میتوانند به نقطه آغاز تحول گردشگری آبدانان تبدیل شوند، مشروط بر آنکه توسعه، همزمان با حفاظت از این میراث طبیعی دنبال شود.
اطراف دریاچههای سیاهگاو را دشتها، ارتفاعات، پوشش گیاهی متنوع و زیستگاه پرندگان وحشی فرا گرفته است؛ طبیعتی که در فصل بهار و پاییز، جلوهای متفاوت و رنگارنگ به خود میگیرد و در تابستان نیز خنکی آب آن، گردشگران را به این منطقه میکشاند.
با وجود این ظرفیت ارزشمند، توسعه زیرساختهای اقامتی، خدماتی و رفاهی، حفاظت از محیط طبیعی منطقه و معرفی گستردهتر سیاهگاو در سطح ملی، همچنان از ضرورتهای اصلی رونق گردشگری در آبدانان است.
دریاچههای دوقلوی سیاهگاو میتوانند فراتر از یک مقصد تفریحی، به پیشران توسعه گردشگری آبدانان تبدیل شوند؛ ظرفیتی طبیعی که حفاظت و سرمایهگذاری برای آن، زمینهساز رونق اقتصادی منطقه و معرفی بیش از پیش ایلام در نقشه گردشگری کشور خواهد بود.
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