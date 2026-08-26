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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۶

رونمایی از یک انیمیشن موزیکال در آستانه ولادت پیامبر رحمت

رونمایی از یک انیمیشن موزیکال در آستانه ولادت پیامبر رحمت

انیمیشن موزیکال «بهارِ من» به مناسبت هفته وحدت و ولادت پیامبر رحمت و مهربانی توسط مجموعه سُرودستان رونمایی و منتشر شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، در آستامه ولادت با سعادت و فرخنده پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله‌ وسلم، انیمیشن موزیکال «بهار من» توسط مجموعه «سُرودستان» تولید و پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

امیرحسین کاکازاده خواننده پروژه «بهار من» که با همراهی و هم‌خوانی گروه «سرودستان» تولید شده‌است، توضیح داد: این انیمیشن با فضایی جذاب و کودکانه با سروده‌ای از سید محمد مهاجرانی و به همت استودیو آوای نو تولید شده است. ضمن اینکه کارگردان هنری این اثر را ابوالفضل گل به عهده دارد و پویانمایی و ساخت پلان‌ها در استودیو گل مدیا تولید شده است.

وی درباره نحوه فعالیت مجموعه تحت پوشش خود گفت: مجموعه «سُرودستان» علاوه بر آموزش قرآن و تولید محتوای قرآنی، به تولید و انتشار محتوای کودکانه با مضامین ملی مذهبی و آشنایی کودکان با اهل بیت علیهم السلام مشغول است.

کد مطلب 6928094
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • محبی IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام و سپاس انیمیشن رو نذاشتین ؟ از کجا میشه پیداش کرد ؟

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