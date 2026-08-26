صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: طی چهار روز آینده در شمال استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر، احتمال بارش پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد موقت پیشبینی میشود.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات زاگرس شرایط برای رشد ابرهای همرفتی و رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان و کرمان، هرمزگان و جنوب فارس نیز فراهم است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز جمعه (۶ شهریور) در مناطق شمالی استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان بارش پراکنده رخ خواهد داد.
وی با اشاره به پیشبینی وزش باد شدید و گردوخاک در برخی مناطق کشور، ادامه داد: طی پنج روز آینده برای برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز و جنوب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.
ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۴ شهریور) صاف خواهد بود و در بعدازظهر افزایش باد و گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک پیشبینی میشود. حداکثر و حداقل دمای تهران نیز به ۳۶ و ۲۷ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
وی یادآور شد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعتها افزایش وزش باد و ابر پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: طی این مدت در مناطق جنوبی و غربی استان تهران در بعضی ساعتها افزایش باد و گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید با احتمال گردوخاک رخ خواهد داد.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در ارتفاعات استان تهران، بهویژه مناطق بالادست، گاهی رگبار پراکنده با احتمال رعدوبرق نیز دور از انتظار نیست.
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