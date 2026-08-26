  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۶

هشدار هواشناسی برای ۵ روز آینده؛ رگبار بارش‌های همرفتی در ۳ استان

هشدار هواشناسی برای ۵ روز آینده؛ رگبار بارش‌های همرفتی در ۳ استان

مسئول سازمان هواشناسی گفت: طی پنج روز آینده در برخی مناطق کشور وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات جنوبی سیستان‌وبلوچستان، کرمان و هرمزگان نیز رگبار و رعدوبرق رخ خواهد داد.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: طی چهار روز آینده در شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر، احتمال بارش پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات زاگرس شرایط برای رشد ابرهای همرفتی و رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان و کرمان، هرمزگان و جنوب فارس نیز فراهم است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز جمعه (۶ شهریور) در مناطق شمالی استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان بارش پراکنده رخ خواهد داد.

وی با اشاره به پیش‌بینی وزش باد شدید و گردوخاک در برخی مناطق کشور، ادامه داد: طی پنج روز آینده برای برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز و جنوب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۴ شهریور) صاف خواهد بود و در بعدازظهر افزایش باد و گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. حداکثر و حداقل دمای تهران نیز به ۳۶ و ۲۷ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

وی یادآور شد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعت‌ها افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: طی این مدت در مناطق جنوبی و غربی استان تهران در بعضی ساعت‌ها افزایش باد و گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید با احتمال گردوخاک رخ خواهد داد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در ارتفاعات استان تهران، به‌ویژه مناطق بالادست، گاهی رگبار پراکنده با احتمال رعدوبرق نیز دور از انتظار نیست.

کد مطلب 6928092
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها