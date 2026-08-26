واکسیناسیون ۲ هزار و ۸۵۰ رأس دام در اردوی جهادی دامپزشکی چرام

به گزارش خبرگزاری مهر،سید احمد رضاییفر اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و با هدف تحقق عدالت اجتماعی و محرومیتزدایی، اردوی جهادی یکروزه دامپزشکی در مناطق «مو رویک» و «طسوج» از توابع شهرستان چرام برگزار شد.
سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان چرام افزود: این اقدام با هدف ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق کمبرخوردار، کاهش تلفات دامی، مقابله با بیماریهای مشترک انسان و دام و حمایت از معیشت دامداران انجام شد.
وی افزود: در این عملیات میدانی، تیمهای فنی و عملیاتی دامپزشکی با حضور در مناطق عشایری و روستایی، تعداد ۲ هزار و ۸۵۰ رأس دام سبک را علیه بیماری ویروسی «پیپیآر» (PPR) واکسینه کردند.
رضایی فر ادامه داد: همچنین ۱۰۰ رأس گاو و گوساله علیه بیماری «بروسلوز» ایمنسازی شدند و برای پیشگیری از بیماری هاری نیز ۲۰ قلاده سگ نگهبان و صاحبدار منطقه مورد واکسیناسیون قرار گرفتند.
وی با اشاره به دیگر اقدامات انجامشده در این اردوی جهادی اظهار کرد: علاوه بر واکسیناسیون، بستههای دارویی و سموم دامی بهصورت رایگان در اختیار دامداران قرار گرفت که این بستهها شامل داروهای ضدانگلهای داخلی و سموم حمام برای مقابله با انگلهای خارجی از جمله کنه بود.
سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان چرام بیان کرد: کارشناسان دامپزشکی همچنین با برگزاری آموزشهای چهرهبهچهره، دامداران را با اصول بهداشت جایگاه دام، روشهای صحیح دوشش و نگهداری بهداشتی شیر و راههای پیشگیری و مقابله با بیماریهای مشترک انسان و دام آشنا کردند.
وی هدف از اجرای این اردوها را دسترسی عادلانه دامداران مناطق محروم به خدمات دامپزشکی دانست و گفت: استمرار اقدامات پیشگیرانه میتواند نقش مهمی در حفظ سرمایههای دامی، کاهش خسارتهای ناشی از بیماریها و ارتقای سلامت عمومی جامعه داشته باشد.
رضاییفر اضافه کرد: تداوم خدمترسانی به دامداران مناطق کمبرخوردار در دستور کار اداره دامپزشکی شهرستان قرار دارد و این خدمات در سایر مناطق نیز دنبال خواهد شد.
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