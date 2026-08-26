تیم ملی کشتی ساحلی راهی باکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های جهانی کشتی ساحلی روزهای ۴ و ۵ شهریورماه در باکو آذربایجان برگزار می‌شود و تیم ملی ایران با ترکیب زیر در این مسابقات حضور خواهد یافت:



وزن ۶۰ کیلوگرم:محمدعلی آرزو، امیرعلی دومیرکلایی

وزن ۷۰ کیلوگرم:هومن کلهری، کیارش ترابی

وزن ۸۰ کیلوگرم:مهیار معصومی، رضا جلیلیان

وزن ۹۰ کیلوگرم:امیرصالح جاویدانی، امیرعلی امینی، محمدمهدی محمدی

سرمربی: محمد نادری

مربیان: یونس سرمستی، وحید درامی‌مقدم، محمدجواد میرزائیان، علی دمیرکلایی