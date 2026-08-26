تیم ملی کشتی ساحلی راهی باکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جهانی کشتی ساحلی روزهای ۴ و ۵ شهریورماه در باکو آذربایجان برگزار میشود و تیم ملی ایران با ترکیب زیر در این مسابقات حضور خواهد یافت:
وزن ۶۰ کیلوگرم:محمدعلی آرزو، امیرعلی دومیرکلایی
وزن ۷۰ کیلوگرم:هومن کلهری، کیارش ترابی
وزن ۸۰ کیلوگرم:مهیار معصومی، رضا جلیلیان
وزن ۹۰ کیلوگرم:امیرصالح جاویدانی، امیرعلی امینی، محمدمهدی محمدی
سرمربی: محمد نادری
مربیان: یونس سرمستی، وحید درامیمقدم، محمدجواد میرزائیان، علی دمیرکلایی
اعضای تیم ملی کشتی ساحلی کشورمان به منظور حضور در رقابتهای جهانی آذربایجان، راهی شهر باکو شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جهانی کشتی ساحلی روزهای ۴ و ۵ شهریورماه در باکو آذربایجان برگزار میشود و تیم ملی ایران با ترکیب زیر در این مسابقات حضور خواهد یافت:
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