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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۹

تیم ملی کشتی ساحلی راهی باکو شد

تیم ملی کشتی ساحلی راهی باکو شد

اعضای تیم ملی کشتی ساحلی کشورمان به منظور حضور در رقابت‌های جهانی آذربایجان، راهی شهر باکو شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های جهانی کشتی ساحلی روزهای ۴ و ۵ شهریورماه در باکو آذربایجان برگزار می‌شود و تیم ملی ایران با ترکیب زیر در این مسابقات حضور خواهد یافت:

وزن ۶۰ کیلوگرم:محمدعلی آرزو، امیرعلی دومیرکلایی
وزن ۷۰ کیلوگرم:هومن کلهری، کیارش ترابی
وزن ۸۰ کیلوگرم:مهیار معصومی، رضا جلیلیان
وزن ۹۰ کیلوگرم:امیرصالح جاویدانی، امیرعلی امینی، محمدمهدی محمدی
سرمربی: محمد نادری
مربیان: یونس سرمستی، وحید درامی‌مقدم، محمدجواد میرزائیان، علی دمیرکلایی

کد مطلب 6928087
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • امید IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      0 0
      پاسخ
      تیم کشتی ساحلی ؟؟؟ چرا تمرکز فدراسیون روی رقابت‌های فانتزیه؟؟؟ کشتی ایران در کشتی ازاد و فرنگی در حال درجا زدنه..اونوقت فدراسیون به فکر کشتی ساحلیه؟؟؟

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