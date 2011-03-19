پنتاگون "جاسوسی آنلاین" را تقویت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، در همین راستا پنتاگون تصمیم به خرید نرم افزارهای ویژه ای کرده تا با استفاده از آنها بتواند تروریست های فعال در شبکه های اجتماعی را شناسایی کند.

بر همین اساس هم اکنون وزارت دفاع آمریکا با صرف دو میلیون و 700 هزار دلار قصد خرید نرم افزاری را دارد که به کاربران پنتاگون این امکان را می دهد که با ایجاد نام کاربریهای مختلف در یک زمان و یک مکان اقدام به برقراری ارتباط با مخاطبان در کشورهای دیگر بکنند.

به نوشته این روزنامه، هر چند امکان ساختن نام کاربریهای مختلف در شرایط عادی نیز وجود دارد اما نرم افزار مورد نظر آمریکا به گونه ای طراحی شده که امکان انجام این کار را آسانتر و مطمئن تر از قبل امکان پذیر می سازد.

این نرم افزار برای شناسایی افراد مظنون در خارج از آمریکا و بویژه کشورهای افغانستان و پاکستان طراحی شده و زبانهای انگلیسی، اردو و پشتو در آن قابلیت کار دارد.

این خبر در حالی منتشر می شود که روز گذشته اعلام شده بود پنتاگون توان کافی برای مقابله با حملات سایبری را ندارد.