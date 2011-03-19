  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۴

پنتاگون "جاسوسی آنلاین" را تقویت می کند

پنتاگون "جاسوسی آنلاین" را تقویت می کند

یک روزنامه غربی از سرمایه گذاری وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) برای تقویت جاسوسی سایبر با هدف شناسایی تروریستها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، در همین راستا پنتاگون تصمیم به خرید نرم افزارهای ویژه ای کرده تا با استفاده از آنها بتواند تروریست های فعال در شبکه های اجتماعی را شناسایی کند.

بر همین اساس هم اکنون وزارت دفاع آمریکا با صرف دو میلیون و 700 هزار دلار قصد خرید نرم افزاری را دارد که به کاربران پنتاگون این امکان را می دهد که با ایجاد نام کاربریهای مختلف در یک زمان و یک مکان اقدام به برقراری ارتباط با مخاطبان در کشورهای دیگر بکنند.

به نوشته این روزنامه، هر چند امکان ساختن نام کاربریهای مختلف در شرایط عادی نیز وجود دارد اما نرم افزار مورد نظر آمریکا به گونه ای طراحی شده که امکان انجام این کار را آسانتر و مطمئن تر از قبل امکان پذیر می سازد.

این نرم افزار برای شناسایی افراد مظنون در خارج از آمریکا و بویژه کشورهای افغانستان و پاکستان طراحی شده و زبانهای انگلیسی، اردو و پشتو در آن قابلیت کار دارد.  

این خبر در حالی منتشر می شود که روز گذشته اعلام شده بود پنتاگون توان کافی برای مقابله با حملات سایبری را ندارد.

کد مطلب 1276767

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها