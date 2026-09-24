۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل تلاش کرد تصویری از آمریکا به‌عنوان قدرتی پیروز، ثروتمند و مسلط بر تحولات جهان ارائه دهد؛ تصویری که بخش زیادی از آن با واقعیت‌های آماری و میدانی فاصله زیادی دارد و عملا دروغ است. بررسی ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا از سوی رسانه‌هایی مانند نیویورک‌تایمز و سی‌ان‌ان نشان می‌دهد ترامپ در بخش‌های مختلف سخنرانی خود یا اعداد را به شکل قابل توجهی بزرگ‌نمایی کرده یا اتفاقاتی را که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌اند، به‌عنوان دستاورد قطعی معرفی کرده است.

ادعای در اختیار داشتن ۶۰ درصد نفت جهان

ترامپ گفت آمریکا و ونزوئلا بیش از ۶۰ درصد نفت جهان را در اختیار دارند. این ادعا با داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا سازگار نیست. بر اساس آمار این نهاد، مجموع ذخایر نفتی دو کشور حدود ۲۲ درصد ذخایر جهان است و سهم آنها از تولید جهانی نیز حدود ۲۳ درصد است؛ یعنی فاصله‌ای بسیار زیاد با عدد ۶۰ درصد.

ادعای پایان جنگ غزه

ترامپ پایان جنگ غزه را یکی از دستاوردهای خود معرفی کرد، اما واقعیت میدانی چنین نتیجه‌ای را تأیید نمی‌کند. آتش‌بس به معنای پایان کامل حملات نبوده و حملات اسرائیل پس از آتش‌بس نیز ادامه داشته است. بنابراین نمی‌توان صرف دستیابی به آتش‌بس را معادل پایان جنگ دانست.

ادعای توقف ۹۷ درصدی قاچاق مواد مخدر

ترامپ مدعی شد حملات آمریکا علیه قایق‌های قاچاق مواد مخدر، ۹۷ درصد انتقال مواد از مسیر دریایی را متوقف کرده است. اما شواهد ارائه‌شده برای چنین کاهش عظیمی وجود ندارد و ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخشی از شبکه قاچاق صرفاً مسیرهای خود را تغییر داده است. بنابراین عدد ۹۷ درصد بیش از آنکه یک آمار اثبات‌شده باشد، یک ادعای بسیار بزرگ و فاقد پشتوانه کافی است.

ادعای پایان دادن به هشت جنگ

ترامپ گفت از زمان بازگشت به کاخ سفید هشت جنگ را پایان داده است. اما بررسی سی‌ان‌ان نشان می‌دهد دست‌کم برخی از مواردی که او در این فهرست قرار داده اساسا جنگی در دوره ریاست‌جمهوری او نبوده‌اند. در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا نیز توافق صلح به معنای پایان کامل درگیری‌ها نبوده و در غزه نیز حملات ادامه داشته است. علاوه بر این ترامپ خود به عنوان بزرگترین تهدید علیه امنیت جهان تبدیل شده و حتی جنگ بزرگ علیه ایران را راه انداخته است.

ادعای جذب ۲۱ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری

ترامپ گفت ۲۱ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری جدید برای آمریکا جذب کرده است. اما سی‌ان‌ان گزارش داده که این رقم قابل اثبات نیست و حتی رقم اعلام‌شده در وب‌سایت کاخ سفید حدود ۱۱.۲ تریلیون دلار بوده است؛ ضمن آنکه این رقم شامل وعده‌ها، سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی و تعهداتی است که لزوماً به معنای سرمایه‌گذاری مستقیم در آمریکا نیست.

ادعای برخورداری آمریکا از مهمات تقریباً نامحدود

ترامپ گفت آمریکا آن‌قدر مهمات در اختیار دارد که حتی تصور استفاده از همه آنها ممکن نیست. اما گزارش بازرس کل وزارت دفاع آمریکا و ارزیابی دفتر بودجه کنگره از کمبود در برخی انواع مهمات، مشکلات تولید و کاهش برخی ذخایر خبر داده‌اند. حتی درباره موشک‌های رهگیر نیز از زمان طولانی برای بازسازی ذخایر سخن گفته شده است.

ادعای کاهش ۸۷ درصدی جرم در واشنگتن

ترامپ گفت میزان جرم و جنایت در واشنگتن دی‌سی ۸۷ درصد کاهش یافته است. سی‌ان‌ان این ادعا را با آمار کلی جرم تأیید نمی‌کند. بر اساس داده‌های پلیس محلی، تعداد جرایم ثبت‌شده تا روز دوشنبه بیش از ۱۵ هزار مورد بوده و کاهش کلی حدود ۲۳ درصد نسبت به مقطع مشابه سال ۲۰۲۴ بوده است؛ نه ۸۷ درصد.

ادعای تغییرات اقلیمی بر پایه «سرد شدن زمین»

ترامپ گفت کسانی که درباره گرمایش زمین هشدار داده بودند، بعداً نام آن را به تغییرات اقلیمی تغییر دادند چون زمین در حال سرد شدن بوده است. داده‌های علمی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده ۱۱ سال منتهی به ۲۰۲۵ گرم‌ترین سال‌های ثبت‌شده بوده‌اند و سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز سه سال گرم‌تر از سایر سال‌های ثبت‌شده بوده‌اند. سی‌ان‌ان همچنین یادآوری کرده که گزارش معروف سال ۲۰۱۸ نگفته بود «همه ظرف ۱۲ سال می‌میرند»، بلکه درباره ضرورت کاهش شدید انتشار گازهای گلخانه‌ای هشدار داده بود.

ادعای نابودی کامل توان هسته‌ای ایران

ترامپ در سخنرانی خود بار دیگر تهدید هسته‌ای ایران را محور توجیه سیاست آمریکا قرار داد و از نابودی توان ایران سخن گفت. اما حتی در داخل آمریکا نیز درباره ادعاهای اولیه واشنگتن درخصوص نابودی توان هسته‌ای ایران اختلاف وجود داشته است. در یک جلسه کنگره، مقام‌های دولت آمریکا درباره میزان موفقیت حملات و توان بازسازی برنامه هسته‌ای ایران مورد پرسش قرار گرفتند و ارزیابی‌های اطلاعاتی نیز با ادعاهای حداکثری ترامپ تفاوت داشتند.

ادعای پیروزی در جنگ ایران

اما مهم‌ترین بخش سخنان ترامپ، روایت او از جنگ ایران است. رئیس‌جمهور آمریکا تلاش کرد خود را در جایگاه رهبر یک عملیات موفق و تعیین‌کننده نشان دهد، در حالی که جنگ وارد هفتمین ماه شده و هنوز به پایان نرسیده است. سی‌ان‌ان گزارش کرده که ترامپ در سازمان ملل بار دیگر ایران را به «نابودی» تهدید کرده و در عین حال از احتمال توافق سخن گفته است؛ تناقضی که نشان می‌دهد مسئله ایران هنوز برای واشنگتن حل نشده است.

ترامپ حتی پیش از سخنرانی نیز در برابر پرسشی درباره اینکه آیا آمریکا در جنگ با ایران پیروز است یا نه، از «پیشرفت زیاد» سخن گفت، در حالی که همان گزارش سی‌ان‌ان به نظرسنجی‌ای اشاره کرد که نشان می‌داد تنها حدود یک‌چهارم آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت ترامپ در سیاست خارجی رضایت دارند و بخش قابل توجهی از افکار عمومی آمریکا نیز معتقد نیستند واشنگتن در جنگ ایران پیروز شده است.

در واقع، نقطه اصلی سخنرانی ترامپ را باید در فاصله میان «روایت پیروزی» و «واقعیت جنگ» جست‌وجو کرد. اگر آمریکا به یک پیروزی روشن و نهایی در برابر ایران دست یافته بود، نیازی نبود رئیس‌جمهور آمریکا همزمان از نابودی ایران، مذاکره و احتمال توافق سخن بگوید. جنگی که قرار بود نمایش قدرت آمریکا باشد، پس از هفت ماه همچنان ادامه دارد و واشنگتن هنوز درباره پایان آن مذاکره می‌کند.

به همین دلیل، فهرست ادعاهای ترامپ در سازمان ملل صرفاً مجموعه‌ای از اشتباهات آماری نیست. این اعداد و روایت‌ها تصویری از دولتی را نشان می‌دهند که تلاش دارد دستاوردهای خود را بزرگ‌تر از واقعیت نشان دهد؛ از نفت و سرمایه‌گذاری گرفته تا جنگ‌های پایان‌یافته، ذخایر نظامی و در نهایت جنگ ایران. در این میان، ایران مهم‌ترین آزمون روایت ترامپ است؛ زیرا واقعیت ادامه جنگ و ناتوانی واشنگتن در ارائه یک نتیجه نهایی، با تصویری که رئیس‌جمهور آمریکا از یک پیروزی قاطع ارائه می‌کند، فاصله دارد.